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Анна Терех выиграла чемпионат России по велоспорту на треке

10 января 2025 17:30
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Анна Терех выиграла чемпионат России по велоспорту на треке. Белоруске не было равных в гонке по очкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительный день отечественная спортсменка традиционно показала лучший результат и расположилась на первой ступени пьедестала, опередив ближайшую преследовательницу на два балла. Однако в генеральной классификации преимущество Терех более ощутимо. Она опережает своих конкуренток на 20 очков. На протяжении многодневки Анна четырежды показывала лучшее время и два раза была второй.

# Велоспорт

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