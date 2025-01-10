Анна Терех выиграла чемпионат России по велоспорту на треке. Белоруске не было равных в гонке по очкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительный день отечественная спортсменка традиционно показала лучший результат и расположилась на первой ступени пьедестала, опередив ближайшую преследовательницу на два балла. Однако в генеральной классификации преимущество Терех более ощутимо. Она опережает своих конкуренток на 20 очков. На протяжении многодневки Анна четырежды показывала лучшее время и два раза была второй.