Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над «Сибирью»

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в поединке домашней серии регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни принимали «Сибирь». Гости вышли вперед на 16-й минуте. Это был первый бросок соперников в створ ворот белорусской дружины – и сразу в цель. На первый перерыв «зубры» ушли в роли догоняющих.

Со старта второго отрезка минчане начали атаковать, что привело ко второму взятию ворот, на этот раз в исполнении «Динамо». Отличился Егор Бориков. Далее накал противостояния только нарастал. Но расстановка сил оказалась на стороне нашего клуба.

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартального проведут 12 января на выезде против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.