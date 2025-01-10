Прямой эфир

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над «Сибирью»

10 января 2025 20:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в поединке домашней серии регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни принимали «Сибирь». Гости вышли вперед на 16-й минуте. Это был первый бросок соперников в створ ворот белорусской дружины – и сразу в цель. На первый перерыв «зубры» ушли в роли догоняющих. 

Со старта второго отрезка минчане начали атаковать, что привело ко второму взятию ворот, на этот раз в исполнении «Динамо». Отличился Егор Бориков. Далее накал противостояния только нарастал. Но расстановка сил оказалась на стороне нашего клуба. 

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартального проведут 12 января на выезде против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Баскетболисты «Минска» обыграли УНИКС в Единой молодёжной лиге
10 января 2025 18:54

Баскетболисты «Минска» обыграли УНИКС в Единой молодёжной лиге

Анна Терех выиграла чемпионат России по велоспорту на треке
10 января 2025 17:30

Анна Терех выиграла чемпионат России по велоспорту на треке

ПСК провёл мастер-класс для ребят из Городейской школы-интерната
10 января 2025 17:28

ПСК провёл мастер-класс для ребят из Городейской школы-интерната