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Белорусские биатлонисты выступят на турнире в Ханты-Мансийске

17 ноября 2023 12:06
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Уже завтра, 18 ноября, в Ханты-Мансийске стартует первый зимний турнир нового года у стреляющих лыжников – Лига клубного биатлона. В состязаниях примут участие и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские биатлонисты выступят на турнире в Ханты-Мансийске-1

На дебютном этапе ожидаются мужской и женский масс-старты, а также гонки преследования. Среди соискателей солидного призового фонда есть наши спортсмены. Итоговые заявки будут поданы 17 ноября к вечеру. В предварительных протоколах фамилии десяти парней и восьми девушек. Мужская сборная представлена всеми сильнейшими во главе с Антоном Смольским. У девушек выделяются Ирина Лещенко и Анна Сола. Старт первой гонки в 9:30. Второй – спустя два часа.

# Биатлон # Фотофакт

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