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На чемпионате НХЛ «Калгари» Шаранговича одолел «Ванкувер»

17 ноября 2023 14:02
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Продолжаются матчи регулярного чемпионата НХЛ. Накануне «Калгари», за который выступает белорус Егор Шарангович, на своем льду одолел «Ванкувер» со счетом – 5:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На чемпионате НХЛ «Калгари» Шаранговича одолел «Ванкувер»-1

Отечественный нападающий «Флэймз» отыграл матч в центре четвертого звена, провел на льду 11 с половиной минут, выиграл 2 вбрасывания и завершил поединок с показателем полезности «0». В текущем сезоне у Шаранговича 16 игр и 5 очков.

В еще одном матче «Аризона» обыграла «Коламбус» – 3:2. Белорусский защитник «койотов» Владислав Колячонок в заявку не попал. Несмотря на то, что накануне игрока обороны вызвали из АХЛ.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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