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«Металлург» смог обыграть оршанский «Локомотив» в матче ЧБ по хоккею

17 ноября 2023 12:20
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Жлобинский «Металлург» победил оршанский «Локомотив» в одном из матчей чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Металлург» смог обыграть оршанский «Локомотив» в матче ЧБ по хоккею-1

Данный успех позволил действующему обладателю золота прервать негативную серию из трех проигранных дуэлей. Виктория ковалась непросто. «Железнодорожники» трижды выходили вперед, но хозяева каждый раз находили чем ответить. Развязка наступила в третьем периоде. К тому моменту на табло горели цифры 3:3. На 56-й минуте победные очки «Металлургу» принес Полищук.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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