Хоккей. Белорус Евгений Оксентюк подписал контракт с клубом «Даллас Старз»

Новости Беларуси. Еще один белорус в НХЛ. Нападающий минской «Юности» Евгений Оксентюк подписал контракт с клубом «Даллас Старз», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это команда в нынешнем сезоне заняла пятое место в центральном дивизионе, не сумев выйти в плей-офф. Сообщается, что соглашение с хоккеистом рассчитано на три года.

Евгений в прошлом сезоне выступал за столичную команду, с которой стал чемпионом страны.