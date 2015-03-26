Прямой эфир

Хоккеисты солигорского «Шахтера» впервые стали чемпионами Беларуси

26 марта 2015 07:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» впервые в своей истории завоевал титул чемпиона Беларуси по хоккею. 25 марта под сводами «Чижовка-Арены» горняки одержали четвертую подряд победу над столичной «Юностью». 

Перед четвёртым поединком финальной серии «Юность» осиротела, оставшись без Михаила Захарова. Он схлопотал пятиматчевую дисквалификацию за свои «тёплые» высказывания и дружеские жесты в адрес судей, имевшие место на «Чижовка-Арене» вечером 25 марта. Впрочем, даже находясь за пределами скамейки запасных, рулевой «медведей» одним своим суровым взглядом мог мотивировать любого хоккеиста своей дружины. Хотя немотивированных игроков в составе хозяев этим вечером не было и так, ведь четвёртое подряд поражение «Юности» автоматически отправляло кубок в Солигорск. 

К первому перерыву всё складывалось для минчан оптимистично – Парфеевец реализовал большинство на пятой минуте и обеспечил своему клубу лидерство. Но во второй двадцатиминутке события развивались уже по сценарию «Шахтёра». Сперва Александру Усенко удался буллит, а затем его партнёру Игорю Карабанову посчастливилось забить в меньшинстве.

Вишенкой на праздничном торте горняков стала шайба, отправленная в пустые хозяйские ворота Виктором Андрущенко на излёте третьего периода. 3:1 в матче, 4:0 в серии – «Шахтер» оформил своё дебютное чемпионство более чем уверенно, сообщили в программе «СТВ-спорт». 

# Хоккей Беларуси # Игорь Карабанов # Виктор Андрущенко

Другие новости рубрики

Все новости
Центр фристайла в Минске планируют открыть в тестовом режиме 27 марта
25 марта 2015 18:08

Центр фристайла в Минске планируют открыть в тестовом режиме 27 марта

ВК «Строитель» (Минск) готовится к первому полуфинальному матчу Европейского Кубка вызова
25 марта 2015 06:33

ВК «Строитель» (Минск) готовится к первому полуфинальному матчу Европейского Кубка вызова

В чемпионате Беларуси по баскетболу 24 марта прошли очередные матчи второго этапа
25 марта 2015 06:30

В чемпионате Беларуси по баскетболу 24 марта прошли очередные матчи второго этапа