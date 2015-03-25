Центр фристайла в Минске планируют открыть в тестовом режиме 27 марта

Новости Беларуси. Этот материал программы Новости «24 часа» на СТВ о тех, кто может прыгнуть выше головы. На этой неделе в Минске откроют Центр фристайла. Это единственное в мире сооружение подобного профиля. Круглый год при комнатной температуре лыжные акробаты здесь смогут оттачивать свое мастерство.

К их услугам гигантский трамплин, покрытие которого в точности имитирует снег, а местом приземления будет бассейн со специальной водяной подушкой.

Впрочем, провести время с пользой для здоровья здесь смогут и те, кто далек от большого спорта.

Центр по фристайлу, наконец, практически достроен. После сразу нескольких переносов срока сдачи. Осталось что называется «отшлифовать». А на пик работы, планируется, комплекс выйдет спустя несколько месяцев.

Валентин Ананьев, директор спортивного комплекса «Фристайл»:

1 апреля начинают тренироваться национальные команды по синхрону, по прыжкам в воду и фристайлу. До этого у нас проводили тренировки сборные Швейцарии и США – они в восторге. Они говорили, что такого в мире нигде нет.

Центр, кстати, единственный в мире объект такого рода под крышей. Обычно фристайлисты тренируются на открытом воздухе. Итог такого эксперимента покажет время.

Антон Александрович, руководитель строительства объекта:

На сегодняшний момент у нас сделано все. Идет процесс тестирования объекта. Спортивный объект заточен под прыжки в воду, под фристайлистов, потому что трамплин орошения воздушной подушки есть.

Трамплин — основная фишка комплекса. Это копия снежного склона. Только, говорят специалисты, лучше. Прыгать здесь можно в любое время года. Все благодаря специальному покрытию, которое имитирует снег. Причем сам комплекс и его пространство готовы к любым трюкам в воздухе и по сложности, и по высоте.

Анастасия Самойлова, пресс-секретарь спортивного комплекса «Фристайл»:

В крышу они не врезаются, поскольку швейцарцы запроектировали все так, что даже самые сложные трюки абсолютно безопасны. Это уникальный комплекс не только в рамках нашей страны, но во всем мире такого нет.

А вот это — воздушная подушка, поток воздуха, который амортизирует приземление спортсмена и бережет его позвоночник. Из ноу-хау также и система для синхронных пловцов. Музыку в этом бассейне они слышат даже под водой. Это значительно упрощает тренировки. Зона для профи граничит с аквапарком. Их разделяют метры.

Посетители:

Море удовольствия тут! Джакузи, сауны – все тут есть!

Можно понаблюдать за спортсменами, которые прыгают с трамплинов. Очень интересно.

Объездили почти все аттракционы, полежали в джакузи, поплавали – очень понравилось.

Комплекс планирует и зарабатывать, предлагая услуги минчанам от зала аэробики до саун и массажных комнат. По сути, релакс по системе «все включено». Такой подход уже давно применяют обычные спорткомплексы, но едва ли в последних есть бильярд или, скажем, боулинг.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

То качество, те услуги, которые здесь есть, заслуживают внимания, более чем уверен, не только минчан. Я более чему верен, будет гордостью Беларуси, гордостью спорта Республики Беларусь.

Посетителей комплекс принимает уже сейчас, работая до 11 вечера. Администрация, к слову, будет прислушиваться к их жалобам, если те будут, чтобы понять, что еще предстоит сделать. Так что приложить руку к открытию спортивного центра может каждый.