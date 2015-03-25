В чемпионате Беларуси по баскетболу 24 марта прошли очередные матчи второго этапа

Новости Беларуси. В мужском чемпионате страны по баскетболу близится к завершению второй этап. Сегодня участники первенства провели очередные матчи.

Особняком стояло противостояние в Гродно, где местный клуб принимал дубль «Цмоков». Команды делят лидерство в турнирной таблице, и очные свидания между оппонентами в нынешнем сезоне выходят интригующими.

На этот раз, правда, упорной борьбы не получилось: гродненцы отпраздновали уверенную победу – 84:63.

В других матчах «Борисфен» 24 марта разгромил «Сож», наколотив при этом больше сотни. А «Рубон» на выезде ожидаемо был сильнее БГУ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».