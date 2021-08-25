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Футболисты «Мальме» обыграли обидчиков «Шахтёра» и вышли в групповой этап Лиги чемпионов

25 августа 2021 18:00
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Стали известны три счастливчика, которые сумели пробиться в групповой этап главного футбольного клубного турнира континента – Лиги чемпионов. Ими стали «Мальме», «Бенфика» и «Янг Бойз», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты «Мальме» обыграли обидчиков «Шахтёра» и вышли в групповой этап Лиги чемпионов-1

Последний клуб был дважды сильнее венгерского «Ференцварош». Причем с идентичным результатом – 3:2. Только вот выездная виктория далась швейцарцам значительно сложнее. Они забили на четвертой минуте, однако еще до перерыва пропустили дважды. В середине второго отрезка паритет был восстановлен, а в уже компенсированное время «Янг Бойз» вырывает победу.

Футболисты «Мальме» обыграли обидчиков «Шахтёра» и вышли в групповой этап Лиги чемпионов-4

В групповую стадию прошли 24 августа «Бенфика» и «Мальме». Причем шведы даже умудрились проиграть.

# Футбол # Фотофакт

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