Футболисты «Мальме» обыграли обидчиков «Шахтёра» и вышли в групповой этап Лиги чемпионов

Стали известны три счастливчика, которые сумели пробиться в групповой этап главного футбольного клубного турнира континента – Лиги чемпионов. Ими стали «Мальме», «Бенфика» и «Янг Бойз», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Последний клуб был дважды сильнее венгерского «Ференцварош». Причем с идентичным результатом – 3:2. Только вот выездная виктория далась швейцарцам значительно сложнее. Они забили на четвертой минуте, однако еще до перерыва пропустили дважды. В середине второго отрезка паритет был восстановлен, а в уже компенсированное время «Янг Бойз» вырывает победу.