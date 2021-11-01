Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Салавату Юлаеву» в матче чемпионата КХЛ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» не справилось с «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для дружин эта игра стала 29 в истории. «Зубры», к сожалению, не смогли прервать серию поражений, уступив им уже 11 раз кряду. Счет был открыт спустя 13 секунд после стартового вбрасывания. Обидел белорусов Маркус Гранлунд. Автором второй шайбы стал нападающий «Салавата Юлаева» Джефф Платт.