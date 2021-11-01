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Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Салавату Юлаеву» в матче чемпионата КХЛ

01 ноября 2021 17:27
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» не справилось с «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Салавату Юлаеву» в матче чемпионата КХЛ-1

Для дружин эта игра стала 29 в истории. «Зубры», к сожалению, не смогли прервать серию поражений, уступив им уже 11 раз кряду. Счет был открыт спустя 13 секунд после стартового вбрасывания. Обидел белорусов Маркус Гранлунд. Автором второй шайбы стал нападающий «Салавата Юлаева» Джефф Платт.

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Салавату Юлаеву» в матче чемпионата КХЛ-4

Однако потом белорусы собрались и к концу второго отрезка смогли нивелировать отставание. Последняя треть вышла очень напряженной. Но, увы, удача «Динамо» не улыбнулась. Финальный счет – 5:3 в пользу гостей.  

# Хоккей Беларуси # Маркус Гранлунд # Джефф Платт # Фотофакт

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