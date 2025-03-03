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Баскетболисты «Минска» одержали третью подряд победу в Единой молодёжной лиге ВТБ

03 марта 2025 18:53
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Баскетболисты «Минска» одержали третью подряд победу в Единой молодежной лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты «Минска» одержали третью подряд победу в Единой молодёжной лиге ВТБ-1

Наша команда за два дня провела два поединка на выезде с «Уралмашем» из Екатеринбурга. И в обоих матчах была сильней. 3 марта подопечные Евгения Колтунова перед заключительной четвертью уступали три очка, в последнем отрезке смогли перехватить инициативу и в итоге взяли верх со счетом 74:67. Самым результативным в составе минчан был Павел Рабушко, на его счету 16 очков.

На данный момент белорусские баскетболисты занимают 7-е место в таблице и проходят в плей-офф. Напомним, на следующем этапе будет бороться восьмерка сильнейших дружин. Далее команду «Минск» ожидает домашняя серия игр. 12 марта наши ребята встретятся с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

# Баскетбол

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