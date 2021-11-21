Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Спорт
  • «Не буду работать на эффект «вау». Сергей Рутенко рассказал, что ждать белорусскому теннису от нового председателя федерации

«Не буду работать на эффект «вау». Сергей Рутенко рассказал, что ждать белорусскому теннису от нового председателя федерации

21 ноября 2021 19:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский теннис возглавил Сергей Рутенко, известный гандболист. В своей карьере он был капитаном сборной Беларуси и игроком клубов из Словении и Испании. Также спортсмен получил практику в гандбольной федерации, сообщили в рубрике «Спорт-таймер» программы «Неделя» на СТВ.  

«Не буду работать на эффект «вау». Сергей Рутенко рассказал, что ждать белорусскому теннису от нового председателя федерации-1

Юлия Силипицкая, СТВ:  
Должность председателя Федерации очень обширная и без зарплаты. Насколько она по плечу, и зачем тебе это надо?  

«Не буду работать на эффект «вау». Сергей Рутенко рассказал, что ждать белорусскому теннису от нового председателя федерации-4

Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:  
Я всегда говорил и те кто, меня знает, знают, что не люблю много разговаривать, привык делать. Понимал, что могу что-то привнести, дать что-то полезное. Мне было интересно, поэтому я согласился. Насколько это по плечу, наверное, мне сложно это сказать сейчас. Я руководил в гандбольном плане Могилевской областью, поэтому в принципе здесь ничего нового я пока не увидел в плане структуры, работы.  

Юлия Силипицкая:  
Поделись, что самое сложное?  

Задача, которую я для себя поставил, сохранение тех достижений  

Сергей Рутенко:  
Самое, наверное, сложное вначале, когда ты вливаешься в новый коллектив, понять, кто за что отвечает, кто чем занимается, кому какие задачи ставить. Это несложно, на это надо время. Я благодарен за первые рабочие дни с коллективом. Они – молодцы, стараются и всячески помогают, подсказывают, делятся мнениями своими. Я говорил, что моя задача, которую я для себя поставил, сохранение тех достижений, который были достигнуты.  

Юлия Силипицкая:  
У нас был Fed Cup, 2017-й год, когда девочки в финале, болела вся страна. Ни одного человека нельзя было на улице найти, который мог дать какое-то маленькое, короткое интервью, все были там. В 2017-м году ты где был?  

«Не буду работать на эффект «вау». Сергей Рутенко рассказал, что ждать белорусскому теннису от нового председателя федерации-7

Сергей Рутенко:  
Я был тогда в отъезде, но я следил за этим. Это как раз был конец моей карьеры.  

Юлия Силипицкая:  
Ты что-то такое грандиозное копируешь? Сейчас уже и название турнира новое.  

Мы обязательно сделаем музей, где затронем как специалистов, так и спортсменов  

Сергей Рутенко:  
Мы над этим работаем. Насколько приумножить, мне сейчас сложно сказать, могу поделиться последними новостями. Приходят поздравления не только из Беларуси, но и из-за рубежа. Оставлю тайной, с какой из стран проговаривали, о каких спортсменах идет речь, чтобы их привезти в нашу страну. Безусловно, мы говорим о топовых игроках. Сложно сейчас сказать, что именно будет реализовано, но в любом случае это регионы, молодежь и память.  

Мы обязательно сделаем музей, где затронем всех: как специалистов, так и спортсменов. И спортсмены, и специалисты, и тренеры, и руководители предыдущие, которые были, обо всех хотим оставить память. Это важно для воспитания и восприятия игроков. Жизнь так течет, что мы часто говорим об именно финансовой мотивации, которая безусловно очень важна. И эта часть, моральная составляющая, она немножко где-то забыта. И это ближайшая такая работа, которая уже ведется в принципе, и это, что мы будем делать. Я всегда за диалог и всегда старался выслушать людей, их мнения, что они говорят, думают. Если наши мнения не совпадают, объяснить свою позицию. Я еще не успел обзвонить наших спортсменов, безусловно, это буду делать.  

Юлия Силипицкая:  
Вы говорите об Арине и Вике.  

«Не буду работать на эффект «вау». Сергей Рутенко рассказал, что ждать белорусскому теннису от нового председателя федерации-10

Сергей Рутенко:  
Я говорю обо всех и хочу сказать, что мы будем общаться. Я со своей стороны надеюсь на их сотрудничество, что они помогут. Но чтобы все понимали, главное, приоритет – национальная команда. Это во всех видах спорта. Неважно: теннис, гандбол, футбол, хоккей – любой вид спорта. Во всех странах мира приоритет – национальная команда. И мы будем придерживаться этого приоритета. Надеюсь, что наши спортсмены, невзирая на их уровень (самый верх или только начинающие) будут это понимать и уважать. И тогда у нас может получиться хорошая работа.  

Я всегда приезжал в национальную команду. По сути, я и время свое тратил, и ничего здесь не зарабатывал. Когда гимн играет, многие спрашивали, почему ты не поешь? Потому что я детство вспоминаю, у меня мурашки по телу бегут. Вспоминаю, как я маленький бегал где-то. Поэтому это у нас будет основной линией. То, что мы хотим вас видеть, ждем, на вас надеемся. Но в то же время, если будут так смотреть на национальную сборную, на флаг страны, тогда, к сожалению, сложно будет о чем-то дискутировать.  

Юлия Силипицкая:  
Теннис – это не самый дешевый вид спорта. Планируете ли вы каким-то образом как-то сделать социальные группы талантливых детей?  

Мы уже разговаривали о систематизации оценки молодых талантов, которые будут получать гранты  

Сергей Рутенко:  
Мы уже разговаривали о систематизации оценки молодых талантов, которые будут получать такие гранты. Есть такая практика, безусловно, будем с этим работать. Почему говорю про регионы, часто заостряю на это внимание? Потому что в Минске и Минской области очень большая конкуренция. Как пример. Я вел сына в детский сад, и стоял молодой человек прямо возле дверей в садик. Он говорит: «Я вижу по вам, у вас такой рост. Вы не хотели бы сына в гимнастику отдать?» – «Нет, спасибо». Говорю: «Молодцы, хорошо работаете». Парень стоял там в полвосьмого утра и предлагал заняться своим видом спортом. Молодец.  

Я считаю, что очень важны регионы. И мы в любом случае будем прорабатывать, будем общаться со специалистами именно в регионах, чтобы открывать больше секций. Будем смотреть, что для этого надо. Чтобы открыть новую секцию, надо найти нового специалиста. Чтобы найти этого специалиста, надо найти финансирование, надо ему дать зарплату.  

Работаю с максимальной самоотдачей, чтобы принести пользу  

Юлия Силипицкая:  
Ты не боишься каких-то осуждений, кривотолков?  

«Не буду работать на эффект «вау». Сергей Рутенко рассказал, что ждать белорусскому теннису от нового председателя федерации-13

Сергей Рутенко:  
Честно скажу, я и не буду работать на эффект «вау». Я работаю с максимальной самоотдачей, чтобы принести пользу. Возможно, где-то не получится, возможно, где-то буду ошибаться. Для этого у меня есть специалисты, Сергей Семенович, который может где-то и подсказать. Все-таки он не год, не два и не пять лет работает и отдал этому виду спорта. Поэтому в этом плане я спокоен.  

Всю свою жизнь, спортивную карьеру, после нее я постоянно слышу какие-то суждения-рассуждения, но вместе с тем приходит много чего позитивного. Люди на улице, очень часто бывает, подходят и говорят спасибо. Это очень приятно. Но самое приятное было, когда подходили родители и говорили что у нас дети, глядя на вас, решили стать спортсменами. Это, наверное, важнее всех медалей, регалий и заслуг. Все такие хорошие, позитивные комментарии быстро всегда затмевали негатив, пересуды, разговоры. Тем более я уже неоднократно затрагивал, что говорят часто за спиной, в глаза мало кто может сказать. Потому что они прекрасно знают, что нечем будут бить, если я отвечу на их аргументы своими.  

Основной фокус вижу, чтобы люди видели какое-то движение вперед. Конечно, все не будут довольны, но чтобы было общение, движение, развитие вперед. Это для меня основная задача. Если это получится сделать в формате и кто-то скажет «вау» – будет здорово. Но я за этим не стремлюсь. Для меня самое главное, и когда игроком, и сейчас в жизни в целом, это самоотдача. Если я за это берусь, то я стараюсь, подчеркну, это делать с максимальной самоотдачей. И вы прекрасно знаете, что сама должность не подразумевает. У меня даже зарплаты нет.  

Есть источники, откуда я зарабатывал еще будучи спортсменом  

Юлия Силипицкая:  
А как жить?  

«Не буду работать на эффект «вау». Сергей Рутенко рассказал, что ждать белорусскому теннису от нового председателя федерации-16

Сергей Рутенко:  
Отправлю жену на работу. На самом деле, есть источники, откуда я зарабатывал еще будучи спортсменом.  

Юлия Силипицкая:  
Бизнес оставили?  

«Не буду работать на эффект «вау». Сергей Рутенко рассказал, что ждать белорусскому теннису от нового председателя федерации-19

Сергей Рутенко:  
Я от этого не отхожу. Это достаточно идейное направление, потому что там есть финансовая составляющая, но это проект важен для страны в целом. Потому что мы экологическим способом утилизируем отходы. Тот продукт, который мы получаем, это не химический, а именно чистое удобрение. Поэтому я уверен, что у нас есть хорошая перспектива, мы работаем над этим и дальше. Хватит мне сил двигать и то, и то. И слава богу то, что у меня есть и хорошая команда людей, на которых я могу положиться. Думаю, что все будет хорошо, будем работать.  

# Теннис # Сергей Рутенко # Юлия Силипицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Неудовлетворительно» за Олимпиаду-2021 – так оценили деятельность БФЛА. Самые интересные спортивные новости за неделю
21 ноября 2021 18:34

«Неудовлетворительно» за Олимпиаду-2021 – так оценили деятельность БФЛА. Самые интересные спортивные новости за неделю

Лукашенко поздравил белорусских батутистов с медалями на ЧМ: это было идеальное сочетание молодости, опыта и таланта
21 ноября 2021 17:17

Лукашенко поздравил белорусских батутистов с медалями на ЧМ: это было идеальное сочетание молодости, опыта и таланта

Белорус Олег Рябцев завоевал бронзовую медаль на ЧМ по прыжкам на батуте
21 ноября 2021 13:54

Белорус Олег Рябцев завоевал бронзовую медаль на ЧМ по прыжкам на батуте