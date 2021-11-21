«Не буду работать на эффект «вау». Сергей Рутенко рассказал, что ждать белорусскому теннису от нового председателя федерации
Новости Беларуси. Белорусский теннис возглавил Сергей Рутенко, известный гандболист. В своей карьере он был капитаном сборной Беларуси и игроком клубов из Словении и Испании. Также спортсмен получил практику в гандбольной федерации, сообщили в рубрике «Спорт-таймер» программы «Неделя» на СТВ.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Должность председателя Федерации очень обширная и без зарплаты. Насколько она по плечу, и зачем тебе это надо?
Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:
Я всегда говорил и те кто, меня знает, знают, что не люблю много разговаривать, привык делать. Понимал, что могу что-то привнести, дать что-то полезное. Мне было интересно, поэтому я согласился. Насколько это по плечу, наверное, мне сложно это сказать сейчас. Я руководил в гандбольном плане Могилевской областью, поэтому в принципе здесь ничего нового я пока не увидел в плане структуры, работы.
Юлия Силипицкая:
Поделись, что самое сложное?
Задача, которую я для себя поставил, сохранение тех достижений
Сергей Рутенко:
Самое, наверное, сложное вначале, когда ты вливаешься в новый коллектив, понять, кто за что отвечает, кто чем занимается, кому какие задачи ставить. Это несложно, на это надо время. Я благодарен за первые рабочие дни с коллективом. Они – молодцы, стараются и всячески помогают, подсказывают, делятся мнениями своими. Я говорил, что моя задача, которую я для себя поставил, сохранение тех достижений, который были достигнуты.
Юлия Силипицкая:
У нас был Fed Cup, 2017-й год, когда девочки в финале, болела вся страна. Ни одного человека нельзя было на улице найти, который мог дать какое-то маленькое, короткое интервью, все были там. В 2017-м году ты где был?
Сергей Рутенко:
Я был тогда в отъезде, но я следил за этим. Это как раз был конец моей карьеры.
Юлия Силипицкая:
Ты что-то такое грандиозное копируешь? Сейчас уже и название турнира новое.
Мы обязательно сделаем музей, где затронем как специалистов, так и спортсменов
Сергей Рутенко:
Мы над этим работаем. Насколько приумножить, мне сейчас сложно сказать, могу поделиться последними новостями. Приходят поздравления не только из Беларуси, но и из-за рубежа. Оставлю тайной, с какой из стран проговаривали, о каких спортсменах идет речь, чтобы их привезти в нашу страну. Безусловно, мы говорим о топовых игроках. Сложно сейчас сказать, что именно будет реализовано, но в любом случае это регионы, молодежь и память.
Мы обязательно сделаем музей, где затронем всех: как специалистов, так и спортсменов. И спортсмены, и специалисты, и тренеры, и руководители предыдущие, которые были, обо всех хотим оставить память. Это важно для воспитания и восприятия игроков. Жизнь так течет, что мы часто говорим об именно финансовой мотивации, которая безусловно очень важна. И эта часть, моральная составляющая, она немножко где-то забыта. И это ближайшая такая работа, которая уже ведется в принципе, и это, что мы будем делать. Я всегда за диалог и всегда старался выслушать людей, их мнения, что они говорят, думают. Если наши мнения не совпадают, объяснить свою позицию. Я еще не успел обзвонить наших спортсменов, безусловно, это буду делать.
Юлия Силипицкая:
Вы говорите об Арине и Вике.
Сергей Рутенко:
Я говорю обо всех и хочу сказать, что мы будем общаться. Я со своей стороны надеюсь на их сотрудничество, что они помогут. Но чтобы все понимали, главное, приоритет – национальная команда. Это во всех видах спорта. Неважно: теннис, гандбол, футбол, хоккей – любой вид спорта. Во всех странах мира приоритет – национальная команда. И мы будем придерживаться этого приоритета. Надеюсь, что наши спортсмены, невзирая на их уровень (самый верх или только начинающие) будут это понимать и уважать. И тогда у нас может получиться хорошая работа.
Я всегда приезжал в национальную команду. По сути, я и время свое тратил, и ничего здесь не зарабатывал. Когда гимн играет, многие спрашивали, почему ты не поешь? Потому что я детство вспоминаю, у меня мурашки по телу бегут. Вспоминаю, как я маленький бегал где-то. Поэтому это у нас будет основной линией. То, что мы хотим вас видеть, ждем, на вас надеемся. Но в то же время, если будут так смотреть на национальную сборную, на флаг страны, тогда, к сожалению, сложно будет о чем-то дискутировать.
Юлия Силипицкая:
Теннис – это не самый дешевый вид спорта. Планируете ли вы каким-то образом как-то сделать социальные группы талантливых детей?
Мы уже разговаривали о систематизации оценки молодых талантов, которые будут получать гранты
Сергей Рутенко:
Мы уже разговаривали о систематизации оценки молодых талантов, которые будут получать такие гранты. Есть такая практика, безусловно, будем с этим работать. Почему говорю про регионы, часто заостряю на это внимание? Потому что в Минске и Минской области очень большая конкуренция. Как пример. Я вел сына в детский сад, и стоял молодой человек прямо возле дверей в садик. Он говорит: «Я вижу по вам, у вас такой рост. Вы не хотели бы сына в гимнастику отдать?» – «Нет, спасибо». Говорю: «Молодцы, хорошо работаете». Парень стоял там в полвосьмого утра и предлагал заняться своим видом спортом. Молодец.
Я считаю, что очень важны регионы. И мы в любом случае будем прорабатывать, будем общаться со специалистами именно в регионах, чтобы открывать больше секций. Будем смотреть, что для этого надо. Чтобы открыть новую секцию, надо найти нового специалиста. Чтобы найти этого специалиста, надо найти финансирование, надо ему дать зарплату.
Работаю с максимальной самоотдачей, чтобы принести пользу
Юлия Силипицкая:
Ты не боишься каких-то осуждений, кривотолков?
Сергей Рутенко:
Честно скажу, я и не буду работать на эффект «вау». Я работаю с максимальной самоотдачей, чтобы принести пользу. Возможно, где-то не получится, возможно, где-то буду ошибаться. Для этого у меня есть специалисты, Сергей Семенович, который может где-то и подсказать. Все-таки он не год, не два и не пять лет работает и отдал этому виду спорта. Поэтому в этом плане я спокоен.
Всю свою жизнь, спортивную карьеру, после нее я постоянно слышу какие-то суждения-рассуждения, но вместе с тем приходит много чего позитивного. Люди на улице, очень часто бывает, подходят и говорят спасибо. Это очень приятно. Но самое приятное было, когда подходили родители и говорили что у нас дети, глядя на вас, решили стать спортсменами. Это, наверное, важнее всех медалей, регалий и заслуг. Все такие хорошие, позитивные комментарии быстро всегда затмевали негатив, пересуды, разговоры. Тем более я уже неоднократно затрагивал, что говорят часто за спиной, в глаза мало кто может сказать. Потому что они прекрасно знают, что нечем будут бить, если я отвечу на их аргументы своими.
Основной фокус вижу, чтобы люди видели какое-то движение вперед. Конечно, все не будут довольны, но чтобы было общение, движение, развитие вперед. Это для меня основная задача. Если это получится сделать в формате и кто-то скажет «вау» – будет здорово. Но я за этим не стремлюсь. Для меня самое главное, и когда игроком, и сейчас в жизни в целом, это самоотдача. Если я за это берусь, то я стараюсь, подчеркну, это делать с максимальной самоотдачей. И вы прекрасно знаете, что сама должность не подразумевает. У меня даже зарплаты нет.
Есть источники, откуда я зарабатывал еще будучи спортсменом
Юлия Силипицкая:
А как жить?
Сергей Рутенко:
Отправлю жену на работу. На самом деле, есть источники, откуда я зарабатывал еще будучи спортсменом.
Юлия Силипицкая:
Бизнес оставили?
Сергей Рутенко:
Я от этого не отхожу. Это достаточно идейное направление, потому что там есть финансовая составляющая, но это проект важен для страны в целом. Потому что мы экологическим способом утилизируем отходы. Тот продукт, который мы получаем, это не химический, а именно чистое удобрение. Поэтому я уверен, что у нас есть хорошая перспектива, мы работаем над этим и дальше. Хватит мне сил двигать и то, и то. И слава богу то, что у меня есть и хорошая команда людей, на которых я могу положиться. Думаю, что все будет хорошо, будем работать.