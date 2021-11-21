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16 наград у наших пловцов с нарушением слуха. Результаты белорусов на ЧМ в Польше

21 ноября 2021 19:20
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Новости Беларуси. В Польше завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде среди дефлимпийцев. Спортсмены являются слабослышащими или с отсутствием слуха, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

16 наград у наших пловцов с нарушением слуха. Результаты белорусов на ЧМ в Польше-1

Белорусская команда завоевала 16 наград, 3 из которых золото. Медали стали рекордными и принадлежат одной девушке Оксане Петрушенко. В общем командном зачете белорусы стали вторыми.  

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# Плавание # Фотофакт

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