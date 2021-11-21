16 наград у наших пловцов с нарушением слуха. Результаты белорусов на ЧМ в Польше

Новости Беларуси. В Польше завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде среди дефлимпийцев. Спортсмены являются слабослышащими или с отсутствием слуха, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В Польше завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде среди дефлимпийцев. Спортсмены являются слабослышащими или с отсутствием слуха, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Белорусская команда завоевала 16 наград, 3 из которых золото. Медали стали рекордными и принадлежат одной девушке Оксане Петрушенко. В общем командном зачете белорусы стали вторыми.
«Неудовлетворительно» за Олимпиаду-2021 – так оценили деятельность БФЛА. Самые интересные спортивные новости за неделю. Читайте здесь.