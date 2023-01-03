«Динамо-Шинник» обыграл «Тайфун» из Владивостока в МХЛ

Бобруйский коллектив одержал пятую кряду викторию. На сей раз на выезде был обыгран «Тайфун» из Владивостока. Действуя дома, дальневосточный коллектив сопротивлялся очень упорно и дал нашей дружине настоящий бой. «Тайфун» трижды вел в счете. Но подопечные Андрея Михалева каждый раз сравнивали цифры на табло. Особенно ударным у нас получился заключительный отрезок. Мы его взяли со счетом 3:1 и весь матч – 5:4. В рядах победителей дублем отметился Сотишвили. Также нужно упомянуть первую шайбу в МХЛ от Бурака.

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