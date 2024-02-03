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Теннис. Александра Саснович проиграла на старте квалификации турнира в Абу-Даби

03 февраля 2024 14:31
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Александра Саснович уступила на старте квалификации турнира категории 500 Открытого чемпионата Абу-Даби, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Александра Саснович проиграла на старте квалификации турнира в Абу-Даби-1

Соперницей белоруски, занимающей 95 место мирового топа, стала представительница США Эшлин Крюгер, у которой 80-я строчка рейтинга. Первый сет Александра отдала практически без борьбы – 1:6. Однако во втором уже была сильнее – 6:3. Но в третьей и решающей партии оппонентка все-таки забрала путевку в следующий раунд себе – 6:4.

# Теннис

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