Спортсмены показали свои лучшие результаты! Как проходит турнир по лёгкой атлетике «Минская зима»?

Турнир «Минская зима» собрал под сводами легкоатлетического манежа РЦОП сильнейших спортсменов и перспективную молодежь. В первый же день все победители показали лучшие результаты сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тему продолжит Юлия Силипицкая.

В утренней серии программы значились четыре финала, и отрадно, что все, кто победил, показали свои лучшие результаты в сезоне в закрытых помещениях. В беге на 60 метров с барьерами не было равных Эльвире Граборенко, а ее супруг Максим стал недосягаемым для своих конкурентов на дистанции 60 метров.

Игорь Сиводедов, государственный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:

Спортсмены набирают форму. Личный результат и лучший результат в этом сезоне показал Виталий Парахонько – 7,67. Хотел бы также отметить Яну Луценко, которая выиграла бег на 60 метров с личным рекордом – 7,36.