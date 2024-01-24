Спортсмены показали свои лучшие результаты! Как проходит турнир по лёгкой атлетике «Минская зима»?
Турнир «Минская зима» собрал под сводами легкоатлетического манежа РЦОП сильнейших спортсменов и перспективную молодежь. В первый же день все победители показали лучшие результаты сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
В утренней серии программы значились четыре финала, и отрадно, что все, кто победил, показали свои лучшие результаты в сезоне в закрытых помещениях. В беге на 60 метров с барьерами не было равных Эльвире Граборенко, а ее супруг Максим стал недосягаемым для своих конкурентов на дистанции 60 метров.
Игорь Сиводедов, государственный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:
Спортсмены набирают форму. Личный результат и лучший результат в этом сезоне показал Виталий Парахонько – 7,67. Хотел бы также отметить Яну Луценко, которая выиграла бег на 60 метров с личным рекордом – 7,36.
В секторе для толкания ядра развернулась нешуточная конкуренция, но Олег Томашевич смог отправить снаряд на 21 метр 4 сантиметра, тем самым обеспечив себе безапелляционную викторию.
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