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Жлобинский «Металлург» вышел в финал Евро-Азиатского Кубка дружбы

06 января 2025 14:04
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В Туле стартовал финальный раунд Евро-Азиатского Кубка дружбы. В турнире принимают участие жлобинский «Металлург», альметьевский «Нефтяник», ташкентский «Хумо» и тульский АКМ, рассказали в программе «СТВ-Спорт». В первом полуфинале отношения выясняли «Металлург» и «Хумо». В напряженной борьбе команда из Жлобина одержала победу в овертайме со счетом 4:3 и вышла в финал, который состоится 7 января.

Жлобинский «Металлург» вышел в финал Евро-Азиатского Кубка дружбы-1

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Металлург»:
Начало игры мы, так сказать, проспали, была неуверенность, и оппонент много моментов создал, но хорошо, что выстояли в каких-то моментах, тогда уже набрали темп и стали создавать моменты, которых было много. На 1 создали пусть больше, чем противник, и победили. Старались, чтобы у нас не было определенной нервозности, говорили о том, что надо поспокойнее головой.

Мы не показываем того, чего можем показать. Это если взять первый период. Но потом было предостаточно моментов для взятия ворот. Не без ошибок, но все-таки переловили в себе какую-то тревожность. Довели до победы, чему коллектив и все мы рады.

Владимир Кораблев, нападающий ХК «Металлург»:
Тяжелая игра, как и ожидалось. Команда «Хумо» тоже приехала не просто так отбывать номер. Тяжелый матч был. Слава богу, что вытащили и выиграли. Сейчас порадоваться немножко и завтра уже важный матч. 

Да вроде как и готовы были и готовились, но что-то все было не то. То шайба сойдет, то они по движению были быстрее, может, банально просто плохо вошли в игру. А со второго периода уже выровнялись и начало получаться.

Вторую путевку в главный матч турнира в вечерней программе разыграют российские команды – «Нефтяник» и АКМ.

# Хоккей

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