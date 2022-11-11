«Хотелось уже убежать». Белоруска с травмой челюсти выиграла чемпионат мира по самбо

Золото, серебро и две бронзы – и все в один день. Белорусские самбисты ударно начали чемпионат мира, который стартовал 11 ноября в Кыргызстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшей на планете стала Алена Купава. Она не знала равных в весовой категории до 58 килограммов. Причем награда добыта в серьезном соперничестве. В финальном бою наша спортсменка получила травму челюсти. Но, несмотря на боль, выдержала и победила. У Купавы золото.

Алена Купава, чемпионка мира по самбо:

Боролось тяжело. И психологически, и физически. Не настраивалась на конкретную медаль, настраивалась на новую встречу, чтобы одержать победу в этой встрече. Шок, и поскорее бы уйти с ковра, чтобы не стоять там с открытым ртом. Хотелось уже убежать с ковра, чтобы мне вставили эту челюсть, и я смогла нормально разговаривать, улыбаться. Но я рада, что все вправили и я могу разговаривать и улыбаться.