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«Хотелось уже убежать». Белоруска с травмой челюсти выиграла чемпионат мира по самбо

11 ноября 2022 18:21
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Золото, серебро и две бронзы – и все в один день. Белорусские самбисты ударно начали чемпионат мира, который стартовал 11 ноября в Кыргызстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Хотелось уже убежать». Белоруска с травмой челюсти выиграла чемпионат мира по самбо-1

Лучшей на планете стала Алена Купава. Она не знала равных в весовой категории до 58 килограммов. Причем награда добыта в серьезном соперничестве. В финальном бою наша спортсменка получила травму челюсти. Но, несмотря на боль, выдержала и победила. У Купавы золото.

«Хотелось уже убежать». Белоруска с травмой челюсти выиграла чемпионат мира по самбо-4

Алена Купава, чемпионка мира по самбо:
Боролось тяжело. И психологически, и физически. Не настраивалась на конкретную медаль, настраивалась на новую встречу, чтобы одержать победу в этой встрече. Шок, и поскорее бы уйти с ковра, чтобы не стоять там с открытым ртом. Хотелось уже убежать с ковра, чтобы мне вставили эту челюсть, и я смогла нормально разговаривать, улыбаться. Но я рада, что все вправили и я могу разговаривать и улыбаться.

«Хотелось уже убежать». Белоруска с травмой челюсти выиграла чемпионат мира по самбо-7

Вице-чемпионкой планеты стала Анфиса Копаева. Она легко дошла до финала, однако затем в борьбе уступила. Тем не менее серебро в кармане. Бронзовыми медалистами стали Яна Беганская и Роман Дамиев. Таким образом, по итогам первого дня турнира у нас четыре медали и второе место в командном зачете.

# Спортивные соревнования # Алена Купава # Яна Беганская # Роман Дамиев # Анфиса Копаева # Фотофакт

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