Белорусский защитник отметился в OHL. Дмитрия Кузьмина признали первой звездой матча

Белорусский защитник Дмитрий Кузьмин в матче Хоккейной лиги Онтарио между командами «Флинт» и «Гелф» был признан первой звездой матча, сообщили в программе «СТВ-спорт».

﻿Дмитрий забросил первую шайбу уже на 12-й секунде встречи, а на 15-й сделал счет 3:0. Дмитрий Кузьмин нанес 4 броска по воротам, завершил встречу с показателем полезности +3 и был признан первой звездой встречи. Также Лига назвала белоруса третьей звездой игрового дня. В итоге команда «Флинт» нанесла поражение «Гелфу» со счетом 5:1.