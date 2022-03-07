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Белорусский защитник отметился в OHL. Дмитрия Кузьмина признали первой звездой матча

07 марта 2022 18:50
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Белорусский защитник Дмитрий Кузьмин в матче Хоккейной лиги Онтарио между командами «Флинт» и «Гелф» был признан первой звездой матча, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Белорусский защитник отметился в OHL. Дмитрия Кузьмина признали первой звездой матча-1

﻿Дмитрий забросил первую шайбу уже на 12-й секунде встречи, а на 15-й сделал счет 3:0. Дмитрий Кузьмин нанес 4 броска по воротам, завершил встречу с показателем полезности +3 и был признан первой звездой встречи. Также Лига назвала белоруса третьей звездой игрового дня. В итоге команда «Флинт» нанесла поражение «Гелфу» со счетом 5:1.

# Хоккей # Дмитрий Кузьмин # Фотофакт

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