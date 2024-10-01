Хоккеисты «Динамо» обыграли «Адмирал» в КХЛ

Данная дуэль стала для оппонентов первой в текущем розыгрыше. Счет в матче открыли гости на седьмой минуте. «Зубры» сумели сравнять лишь на старте второго отрезка. Однако потом их было не остановить! Отличился Егор Бориков, а совсем скоро Виталий Пинчук оформил дубль и упрочил положение хозяев. Успех отрезка закрепил Крис Тирни. В заключительной двадцатиминутке на три взятия ворот в исполнении наших парней гости ответили лишь раз. Как итог, разгромная победа «Динамо» – 7:2.