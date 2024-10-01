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Хоккеисты «Динамо» обыграли «Адмирал» в КХЛ

01 октября 2024 19:58
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Яркий камбэк! Хоккеисты минского «Динамо» успешно провели домашний поединок в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В соперниках значился клуб из Владивостока – «Адмирал», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Динамо» обыграли «Адмирал» в КХЛ-1

Данная дуэль стала для оппонентов первой в текущем розыгрыше. Счет в матче открыли гости на седьмой минуте. «Зубры» сумели сравнять лишь на старте второго отрезка. Однако потом их было не остановить! Отличился Егор Бориков, а совсем скоро Виталий Пинчук оформил дубль и упрочил положение хозяев. Успех отрезка закрепил Крис Тирни. В заключительной двадцатиминутке на три взятия ворот в исполнении наших парней гости ответили лишь раз. Как итог, разгромная победа «Динамо» – 7:2.

Хоккеисты «Динамо» обыграли «Адмирал» в КХЛ-3

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартального проведут 3 октября на домашней арене против питерского «СКА» .

# Хоккей # ХК Динамо-Минск

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