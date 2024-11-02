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Хоккеисты «Динамо-Молодечно» продолжают удерживать лидерство в турнирной таблице ЧБ

02 ноября 2024 12:22
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На ледовых аренах Беларуси прошли очередные поединки чемпионата страны по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В одном из них «Динамо-Молодечно» пожаловало в гости к солигорскому «Шахтеру». В первом отрезке на две шайбы в исполнении подопечных Игоря Руфа хозяева смогли ответить одним взятием ворот. Во втором периоде динамовцы отличились еще два раза. Казалось, они полностью владеют ситуацией. Однако в заключительной трети хозяева едва не совершили яркий камбэк. «Горняки» забросили дважды, но дожать соперников не смогли. Дружина из Молодечно праздновала победу (4:3) и продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице.

# Хоккей

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