Хоккеисты «Динамо-Молодечно» продолжают удерживать лидерство в турнирной таблице ЧБ

На ледовых аренах Беларуси прошли очередные поединки чемпионата страны по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В одном из них «Динамо-Молодечно» пожаловало в гости к солигорскому «Шахтеру». В первом отрезке на две шайбы в исполнении подопечных Игоря Руфа хозяева смогли ответить одним взятием ворот. Во втором периоде динамовцы отличились еще два раза. Казалось, они полностью владеют ситуацией. Однако в заключительной трети хозяева едва не совершили яркий камбэк. «Горняки» забросили дважды, но дожать соперников не смогли. Дружина из Молодечно праздновала победу (4:3) и продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице.