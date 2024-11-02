«Калгари» Шаранговича на домашнем льду обыграл «Нью-Джерси»

Не самыми результативными выдались для белорусов матчи в заокеанских лигах. «Калгари», за который выступает Егор Шарангович, на домашнем льду взял верх над «Нью-Джерси» – 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский форвард провел на льду 19,5 минуты, результативными баллами не отметился, исполнил бросок в створ ворот и закончил встречу с показателем полезности +1.

В Американской хоккейной лиге «Рокфорд» в гостях взял верх над «Гранд-Рапидс» – 4:1. Белорусский защитник победителей Артем Левшунов играл в стартовой паре обороны, больше всех в команде бросал в створ ворот и завершил матч с показателем полезности -1.

Илья Протас и Андрей Лошко заработали по одному ассистентскому баллу в матчах регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио. «Виндзор» в гостях взял верх над «Флинтом» – 3:0. Протас-младший выходил на лед в стартовом звене и заработал ассистентский балл на 56-й минуте, когда счет стал 3:0. Он также исполнил два броска в створ ворот и закончил встречу с показателем полезности +2. Илья – второй бомбардир и лучший снайпер своей команды.

«Ниагара» дома уступила «Барри Кольтс» – 3:7. Андрей Лошко выходил на лед в стартовой тройке и заработал ассистентский балл на 33-й минуте в большинстве, когда его команда сократила отставание до счета 2:3. Он также исполнил два броска в створ ворот и закончил встречу с показателем полезности -1. Белорус в нынешнем сезоне набрал 18 очков. Он второй бомбардир своей команды.