«С первых минут мы были более активными и добились своего». Белорусские баскетболистки обыграли сборную Польши в рамках Евроквалификации

Новости Беларуси. Белорусские баскетболистки сыграли со сборной Польши в рамках квалификации к Чемпионату Европы-2019, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С западными соседками у подопечных Натальи Трофимовой давние и принципиальные отношения.

Наша женская баскетбольная сборная заставляет сердца болельщиков биться чаще не только в Валентинов день: нервные концовки в исполнении белорусок уже стали визитной карточкой команды. Но 14 февраля подопечные Натальи Трофимовой как раз сделали исключение, довольно уверенно переиграв полек. Хотя начало и выдалось скомканным: когда после нескольких бросков наших баскетболисток мяч предательски не проваливался в сетку, возникло опасение, что «болезнь низкого процента», как в предыдущем поединке отбора с турчанками, снова настигла белорусок. Но затем девушки исправились. Зато подоспела другая напасть – неуверенные передачи и регулярные потери часто не позволяли сборной даже доводить атаку до броска.

Екатерина Снытина, капитан женской сборной Беларуси по баскетболу:

Даже не хочу смотреть, сколько мы ошибок сделали за всю игру. Очень расхлябанно отдавали именно эти передачи. Знаю, что они будут агрессивно выходить по передачам, и всё равно туда пытались засунуть. Мы делаем ошибки, это неизбежно.

Благо, соперницы выглядели на паркете еще более неуверенно, в итоге – 13:6 в первой четверти. Попытку соперниц подобраться в счете белоруски быстро зарубили на корню – плюс 13 к перерыву. А во второй половине отрыв белорусок лишь увеличивался. Итоговые 71 на 50 – и наша сборная кладет в копилку третью победу в евроотборе.