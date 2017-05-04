Хоккеист Михаил Грабовский провел 4 мая в Минске мастер-класс для воспитанников «Юности»

Новости Беларуси. Михаил Грабовский провел 4 мая в столице мастер-класс для воспитанников «Юности». Нападающему «Нью-Йорк Айлендерс» уже не впервой участвовать в подобных акциях: в роли тренера молодых хоккеистов он смотрится вполне привычно и гармонично. Грабовский много общался с ребятами, а также показывал приемы, которые могут усовершенствовать технику юных спортсменов.

Михаил Грабовский, нападающий ХК «Нью-Йорк Айлендерс»:

Очень сложно найти даже сейчас в интернете правильных специалистов, потому что очень много шарлатанов. Люди просто учат не тому, чему надо. И большинство их в Америке, там не так просто найти хорошего тренера. А в Беларуси это пока еще, мне кажется, под каким-то контролем.

После почти часового занятия у молодых игроков была возможность лично пообщаться со звездой НХЛ, а также взять у своего любимца автограф.