Прямой эфир

Хоккеист Михаил Грабовский провел 4 мая в Минске мастер-класс для воспитанников «Юности»

04 мая 2017 18:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Михаил Грабовский провел 4 мая в столице мастер-класс для воспитанников «Юности». Нападающему «Нью-Йорк Айлендерс» уже не впервой участвовать в подобных акциях: в роли тренера молодых хоккеистов он смотрится вполне привычно и гармонично. Грабовский много общался с ребятами, а также показывал приемы, которые могут усовершенствовать технику юных спортсменов.

Хоккеист Михаил Грабовский провел 4 мая в Минске мастер-класс для воспитанников «Юности»-1

Михаил Грабовский, нападающий ХК «Нью-Йорк Айлендерс»:
Очень сложно найти даже сейчас в интернете правильных специалистов, потому что очень много шарлатанов. Люди просто учат не тому, чему надо. И большинство их в Америке, там не так просто найти хорошего тренера. А в Беларуси это пока еще, мне кажется, под каким-то контролем.  

После почти часового занятия у молодых игроков была возможность лично пообщаться со звездой НХЛ, а также взять у своего любимца автограф.

Хоккеист Михаил Грабовский провел 4 мая в Минске мастер-класс для воспитанников «Юности»-4

Затем Грабовский побеседовал с журналистами и, конечно, не мог обойти вниманием грядущий чемпионат мира по хоккею.

Михаил Грабовский, нападающий ХК «Нью-Йорк Айлендерс»:
Как человек хоккейный, я буду переживать за ребят, сборную. Мне сложно судить. Я им пожелаю удачи, просто сыграть достойно. Я следил чуть-чуть, но я не внутри команды, мне сложно ответить на этот вопрос. Я не знаю, что там происходит. Конечно, многие решения, которые принялись… С тем же Степановым я играл. Но у разного тренера свой подход на коллектив, на результат. Это его видение. Я не внутри, не там, поэтому не знаю.

# Хоккей Беларуси # Михаил Грабовский

Другие новости рубрики

Все новости
Мужская сборная Беларуси по гандболу одержала вторую победу в квалификации Евро-2018, обыграв поляков
04 мая 2017 18:10

Мужская сборная Беларуси по гандболу одержала вторую победу в квалификации Евро-2018, обыграв поляков

600 спортсменов из 70 стран мира: чемпионат мира по муай-тай стартует 4 мая в минском Дворце спорта
04 мая 2017 12:02

600 спортсменов из 70 стран мира: чемпионат мира по муай-тай стартует 4 мая в минском Дворце спорта

МИД Беларуси требует у Франции объяснений из-за обыска белорусских хоккеистов
04 мая 2017 07:53

МИД Беларуси требует у Франции объяснений из-за обыска белорусских хоккеистов