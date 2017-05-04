600 спортсменов из 70 стран мира: чемпионат мира по муай-тай стартует 4 мая в минском Дворце спорта

Новости Беларуси. В чемпионате мира по муай-тай, который стартует 4 мая в минском Дворце спорта, примут участие более шестисот спортсменов из 70 стран мира. Беларусь представят 35 бойцов, 11 из которых девушки. Перед нашими ребятами, несмотря на отсутствие некоторых лидеров, стоят только самые высокие цели. Ведь Беларусь уже десять лет является одной из законодательниц мод на мировом ринге. К слову, в Таиланде назначили призовые в 30 тысяч долларов тем своим бойцам, которые смогут одолеть белорусов в финалах. Также родоначальникам муай-тай обещано 15 тысяч за успех в командном первенстве. Но хозяева ринга приложат все усилия, чтобы оставить азиатов без золотых наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юрий Караев, председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

В Бангкоке когда я был в той жаркой обстановке, август, мы были третьими. В Швеции в прошлом году второе место. А здесь домашний чемпионат. Факторы такие: не такой звездный состав, как был в Бангкоке, но все-таки родные стены. Поэтому я говорю: второе, третье место. Муай-тай – неолимпийский вид спорта, но в декабре 2016 года он был признан Международным олимпийским комитетом. У Международной федерации есть целый ряд концепций продвижения муай-тай в олимпийскую семью. Грядущий планетарный форум в Минске может стать важным форпостом на этом пути.