МИД Беларуси требует у Франции объяснений из-за обыска белорусских хоккеистов

Новости Беларуси. МИД Беларуси требует у властей Франции объяснений из-за обыска сборной по хоккею. Об этом говорится в официальном твиттер-аккаунте внешнеполитического ведомства. В министерстве также уточнили, что

посольство нашей страны во Франции поддерживает связь с командой.

Накануне участники сборной, включая тренеров и врачей, подверглись тщательному обыску на вокзале в Париже, куда команда прибыла из Бордо на чемпионат мира по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгения Никитина, пресс-секретарь Федерации хоккея Республики Беларусь:

Ребята неоднократно проходили досмотр различных служб безопасности аэропорта и не только. Федерация хоккея Франции уже вчера принесла официальные извинения Федерации хоккея Республики Беларусь в связи с произошедшим инцидентом. На данный момент мы продолжаем говориться к выступлениям.

Сотрудники полиции досмотрели личные вещи спортсменов,

у сопровождающих медиков были проверены все препараты.

Тщательная проверка длилась около 20 минут. После того как полиции не удалось ничего найти, команду отпустили.