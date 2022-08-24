Теннис. Как выступают белорусы на международных турнирах? Подводим итоги матчей

Александра Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Кливленде. В поединке 1/8 финала она одолела испанку Сару Соррибес-Тормо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Встреча длилась 2 часа 35 минут. Первый сет Саснович уступила со счетом – 4:6. Вторую партию белоруска выиграла – 6:3. С таким же счетом 6:3 Александра взяла верх в третьем, решающем сете. Соперница Саснович в 1/4 финала определится позже.

На соревнованиях в Кливленде состоялся своеобразный дебют белоруски Ирины Шиманович. Она сыграла первый в карьере матч в основной сетке турнира WTA. Поединок выдался для Ирины неудачным. Россиянка Людмила Самсонова не оставила нашей спортсменке шансов – поражение Шиманович со счетом – 1:6, 0:6.