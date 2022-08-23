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Вышли пять на пять: «Авангард» и «Сочи» снова дерутся

23 августа 2022 20:18
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В матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге между «Авангардом» и «Сочи» произошла драка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Любопытно, подобная ситуация случилась в начале августа в игре этих клубов на соревнованиях в Сочи.  

Вышли пять на пять: «Авангард» и «Сочи» снова дерутся-1

Вышли пять на пять: «Авангард» и «Сочи» снова дерутся-3

Вышли пять на пять: «Авангард» и «Сочи» снова дерутся-5

После стартового вбрасывания подрались 10 игроков из обеих команд – пять на пять. Драка продолжалась несколько минут. Все участники инцидента получили по пять минут штрафа. Игра завершилась победой «Сочи» со счетом 5:0.  

# Хоккей # Николай Пучков # Фотофакт

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