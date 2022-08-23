Вышли пять на пять: «Авангард» и «Сочи» снова дерутся

В матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге между «Авангардом» и «Сочи» произошла драка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Любопытно, подобная ситуация случилась в начале августа в игре этих клубов на соревнованиях в Сочи.
В матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге между «Авангардом» и «Сочи» произошла драка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Любопытно, подобная ситуация случилась в начале августа в игре этих клубов на соревнованиях в Сочи.
После стартового вбрасывания подрались 10 игроков из обеих команд – пять на пять. Драка продолжалась несколько минут. Все участники инцидента получили по пять минут штрафа. Игра завершилась победой «Сочи» со счетом 5:0.