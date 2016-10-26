ХК «Неман» второй раз в истории выиграл Кубок Беларуси

Новости Беларуси. На «Чижовка-Арене» 25 октября решилась судьба Кубка Салея. Право завладеть трофеем в повторном матче оспаривали минская «Юность» и гродненский «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом матче финала в Гродно «Юность» добилась победы – 5:4. А значит «Неману» в ответной игре нужно было выигрывать с разницей в две шайбы. Помочь в этом команде с запада Беларуси были призваны преданные болельщики, которые по традиции финалов были громче и многичисленнее минских.

Кстати, о финалах. «Неман» дважды выигрывал на «Чижовка-Арене» решающие матчи. В 2014 году гродненцы в шестом поединке серии с «Юностью» взяли чемпионство, а в начале следующего сезона разгромили минчан и в финальной игре Кубка.

В дебюте гости дважды поразили ворота минчан. Отличились Коршунов и Горбаченко. Во втором периоде Развадовский сократил оставание. Но на исходе двадцатиминутки Степанов броском в девятку восстановил статус-кво. «Юности» нужно было атаковать, но сил в третьем периоде у минчан похоже уже не было. На последней минуте игры черту подвел Лисичкин – 4:1. «Неман» второй раз в истории выиграл Кубок Беларуси!