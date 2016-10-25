Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров: Мы в одной среде, и это нам помогает! Если мы не на льду, то с детьми!

Распорядок дня Наше утро начинается с детей, а дальше уже, после того, как старшая дочка в садик уходит, младшая занимается своими делами, – мы уходим на тренировку.

Обычно пойти тренироваться утром – это было в профессиональном спорте, когда мы выступали на сложных, так сказать, любительских соревнованиях. Конечно же, был определенный график, мы могли встать в 6 утра и пойти к 7 тренироваться.

Сейчас, к счастью, этого нет. С утра ты достаточно свободный. Поэтому утром никаких ранних физических нагрузок у нас не предполагается.

О Беларуси Мы уже были здесь достаточное количество раз. Конечно же, нравится ваш город. Нравится как здесь принимают выступление зрители и публика. И чистоту вашу мы тоже замечаем.

О взаимоотношениях на льду У нас было все романтично. Познакомились мы на льду. Мы были знакомы достаточно давно. Все наше время занимали соревнования и тренировки, и, конечно же, мы вместе ездили на соревновательные гастроли.

Мы вместе занимались одним делом. Мы в одной среде. Нам это помогает. Потому что люди разных профессий – часто «разрываются» и не находят минутки для того, чтобы увидеться.

Олимпиада

Олимпиада – колоссальное волнение. Это особый этап жизни, непередаваемые ощущение, непередаваемое счастье. Мы все время работали, тренировались для того, чтобы это пройти, для того, чтобы завоевать золотую медаль.

О съёмках в кино

Мне предложил режиссер одну из главных ролей. Без всяких проб. Каким-то образом я ему понравился. Он увидел меня на «Ледниковом периоде» и пригласил в кино. Для меня это большой и интересный опыт.