Прямой эфир

Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров: Мы в одной среде, и это нам помогает! Если мы не на льду, то с детьми!

25 октября 2016 09:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Распорядок дня
Наше утро начинается с детей, а дальше уже, после того, как старшая дочка в садик уходит, младшая занимается своими делами, – мы уходим на тренировку.

Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров: Мы в одной среде, и это нам помогает! Если мы не на льду, то с детьми!-1


Обычно пойти тренироваться утром – это было в профессиональном спорте, когда мы выступали на сложных, так сказать, любительских соревнованиях. Конечно же, был определенный график, мы могли встать в 6 утра и пойти к 7 тренироваться.

Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров: Мы в одной среде, и это нам помогает! Если мы не на льду, то с детьми!-3


Сейчас, к счастью, этого нет. С утра ты достаточно свободный. Поэтому утром никаких ранних физических нагрузок у нас не предполагается.

О Беларуси
Мы уже были здесь достаточное количество раз. Конечно же, нравится ваш город. Нравится как здесь принимают выступление зрители и публика. И чистоту вашу мы тоже замечаем.

Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров: Мы в одной среде, и это нам помогает! Если мы не на льду, то с детьми!-6


О взаимоотношениях на льду
У нас было все романтично. Познакомились мы на льду. Мы были знакомы достаточно давно. Все наше время занимали соревнования и тренировки, и, конечно же, мы вместе ездили на соревновательные гастроли.

Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров: Мы в одной среде, и это нам помогает! Если мы не на льду, то с детьми!-8

Мы вместе занимались одним делом. Мы в одной среде. Нам это помогает. Потому что люди разных профессий – часто «разрываются» и не находят минутки для того, чтобы увидеться.

Олимпиада
Олимпиада – колоссальное волнение. Это особый этап жизни, непередаваемые ощущение, непередаваемое счастье. Мы все время работали, тренировались для того, чтобы это пройти, для того, чтобы завоевать золотую медаль.

О съёмках в кино
Мне предложил режиссер одну из главных ролей. Без всяких проб. Каким-то образом я ему понравился. Он увидел меня на «Ледниковом периоде» и пригласил в кино. Для меня это большой и интересный опыт.

Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров: Мы в одной среде, и это нам помогает! Если мы не на льду, то с детьми!-11


Здесь я с волнением справляюсь, так как занимаюсь этим 25 лет, а в кино – там нужна тоже сноровка. Но всё равно, моё любимоё дело – кататься на коньках и «творить» на льду.

# Звезды # Фигурное катание # Фотофакт # Роман Костомаров # Оксана Домнина

Другие новости рубрики

Все новости
Российская теннисистка Светлана Кузнецова остригла себе косу прямо во время матча и в итоге победила
25 октября 2016 07:07

Российская теннисистка Светлана Кузнецова остригла себе косу прямо во время матча и в итоге победила

Матчами в Минске, Бобруйске, Борисове и Бресте завершился 26 тур чемпионата Беларуси по футболу
24 октября 2016 06:20

Матчами в Минске, Бобруйске, Борисове и Бресте завершился 26 тур чемпионата Беларуси по футболу

БК «Цмоки-Минск» отпраздновал вторую кряду победу в Единой лиге ВТБ, обыграв дома эстонский «Калев»
24 октября 2016 06:14

БК «Цмоки-Минск» отпраздновал вторую кряду победу в Единой лиге ВТБ, обыграв дома эстонский «Калев»