Новости Беларуси. Отечественный хоккей – теперь и в киберпространстве. Школьник из Глубокского района адаптировал к Беларуси известную во всём мире компьютерную игру по хоккею с шайбой. 15-летний подросток – шестой ребенок в семье и единственный, кто настолько увлекается ледовыми баталиями.

Благодаря ему любой желающий теперь сможет играть не только за именитых энхаэловских звезд, но и за любимую белорусскую команду.

Атака на льду «Чижовки-Арены» завершилась победой солигорского «Шахтера» над «Витебском». Теперь это возможно не только в реальном, но и в виртуальном мире. Игру с белорусским колоритом – хоккеистами, тренерами и даже ледовыми площадками создал на основе уже известной энхаэловской компьютерной разработки 15-летний паренек из Глубокского района.

Роман Аниськович, учащийся 10 класса:

Я руководил этой разработкой всё время. Собирал файлы, отправлял тому, кто инсталятор этот загружал. Я отвечал за составы, за разработку скилов – это рейтинги хоккеистов.

Сложнее, признается мальчик, было собрать информацию, нежели воплотить ее в виртуальную жизнь.

Например, на сайтах клубов не всегда можно было найти качественные фото игроков.

И то, что казалось Роме самым простым – создание компьютерных лиц, на деле оказалось самым сложным.

Роман Аниськович:

Это модель Артема Демкова. Как раз подобрано, чтобы была схожесть какая-то. Вроде бы похож.

Юного разработчика поддержали и в Белорусской федерации хоккея и пообещали всячески помогать и поддерживать.

Александр Хромылев, спортивный директор Федерации хоккея Беларуси:

Это дополнительный элемент привлечения болельщиков на трибуны, это дополнительный информационный повод и, что не менее важно, дополнительная поддержка по-настоящему талантливых, увлечённых своим делом ребят, за которыми будущее в целом страны.

Реальный же чемпионат Беларуси по хоккею с шайбой сейчас в самом разгаре. Как и подготовка обновленной виртуальной версии аналогичной компьютерной игры.

Новую разработку мальчик посвятит легендарному земляку – Руслану Салею,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.