Главный тренер ХК «Динамо-Минск»: Я должен делать состав так, как это возможно, из-за правил в белорусском хоккее

У программы «Горячий лед» на СТВ была возможность пообщаться перед игрой в Загребе с ХК «Медвешчак» с главным тренером ХК «Динамо-Минск» Любомиром Поковичем по телефону.

Любомир, как настроение сейчас в команде?

Любомир Покович, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Настроение нормальное. Всем ясно, что играть лучше после побед.

Вы чувствуете какое-то давление со стороны руководства клуба?

Любомир Покович:

Я нормально делаю свою работу. Я не думаю об этом.

В игре против СКА вы отошли от схемы легионеров «6+1». В дальнейшем планируете так делать?

Любомир Покович:

Просто так было позволено. Я получил информацию от руководства, что Шварни может играть, потому что Бэйлен будет принимать гражданство. Так что я получил разрешение. Не зависит от меня. Я должен делать состав так, как это возможно, из-за правил в белорусском хоккее.

Есть ли прогресс в последних матчах команды?

Любомир Покович:

Я думаю, что против СКА два периода мы очень хорошо играли. Против «Адмирала» были положительные моменты. Многое зависит от того, как сложится матч, где-то пропустили нестандартные голы. Это хоккей…

А чего ждете от игры в Загребе? На что рассчитываете?

Любомир Покович:

Мы знаем, что нас ожидает атмосфера хоккейная. Хотим хорошо играть.