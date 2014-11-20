Хоккейный эксперт Вадим Кнырко – о поражениях «Динамо-Минск», болельщиках, натурализации Бэйлена и ХК «Гомель»

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает Вадим Кнырко, журналист портала Tribuna.com.

Вадим, как считаете, что происходит с «Динамо-Минск»? Пять поражений – это какой-то рабочий момент, мол, сезон длинный, с кем не бывает, или надо бить в колокола, и выход в плей-офф теперь под угрозой?

Вадим Кнырко:

Вы знаете, Сергей, я увидел еще раз подтверждение пресловутой истине: мы очень любим и хорошо умеем выигрывать, но совершенно не умеем проигрывать. Хотя эту череду поражений у «Динамо» можно было предугадать. Причин тут несколько. Во-первых, это участившиеся травмы. У нас «вылетело» человек семь из основного состава, в том числе основной вратарь Дмитрий Мильчаков, двое основных нападающих, которые играли очень большую роль и в большинстве, и в равных составах (Чичу и Лингле). И остальные ребята тоже были очень важны в наших построениях.

К тому же не одна команда не может пройти весь сезон гладко, четко, все время побеждать. Когда-то тонкое порвется.

После игры с «Динамо» любопытный инцидент приключился в окрестностях «Арены-Риги». Болельщики «зубров», недовольные серией поражений любимой команды, заблокировали автобус с хоккеистами. На переговоры с фанатами отправились капитан Алексей Калюжный и генменеджер Владимир Бережков. Последний затем эмоционально прокомментировал произошедшее на сайте «Динамо».

Владимир Бережков, генеральный менеджер ХК «Динамо-Минск»:

Ни одна команда не проходит длинный сезон без спадов, разве что некоторые называют их потом запланированными… А тут еще череда потерь. Скоро месяц мы без Мильчакова, Павловича, Китарова; только-только оправляются от серьезных травм Лингле, Чичу, Демков, Гаврус; на уколах вышел Ногачев, вообще не вышел Шинкевич…

Мы, конечно, не родственники и где-то с кем-то даже не единомышленники, антиподы. Но согласитесь, слюна, перегар, оскорбления и обвинения, перегородившие вчера путь автобусу с вашей командой в Риге и обильно детонирующие на форумах, – совсем не то, что делает человека здоровым. Мы обязательно откашляемся, задышим, вернемся в игру…

Вадим, болельщики действительно перегнули палку или нет?

Вадим Кнырко:

Как сказать. Тут двоякая ситуация. Во-первых, болельщиков можно понять. Они поехали за командой в Хельсинки, потом поехали за командой в Ригу. Устали, хотели побед. Но увидели только две «баранки». С другой стороны, все-таки, давайте просто отмотаем время буквально на полгода-год назад. Как было тяжело «Динамо», проигрывали, болельщиков на трибунах не было. И всем было без разницы на это «Динамо»: проигрываете, ну и проигрывайте себе. Сейчас, когда команда, вроде бы, идет хорошо, идет в зоне плей-офф, наши болельщики почему-то требуют каких-то объяснений от капитана, от генменеджера.

С другой стороны, я тоже хотел бы прокомментировать эти слова генменеджера. Все-таки, наверное, так в открытую не стоит «поливать» болельщиков. Слова были сказаны резкие. Но понять Владимира Петровича тоже можно – человек импульсивный.

Я соглашусь. Все-таки ни с той, ни с другой стороны не стоит переходить на подобные резкости.

На этой неделе стало известно, что органы государственного управления Республики Беларусь не отказали в просьбе хоккеисты Ника Бэйлена предоставить ему белорусское гражданство, что открывает перед игроком «зубров» перспективы выступления за национальную команду нашей страны.

Вадим, как прокомментируете новость о возможной натурализации Бэйлена?

Вадим Кнырко:

С точки зрения нашей сборной и «Динамо», это, конечно, очень хорошее приобретение. Бэйлен – очень хороший защитник. Защитников такого плана ни в «Динамо», ни в сборной нет. Хороший бросок, хорошее видение площадки. Очень работоспособный парень. Он поможет, несомненно.

С другой стороны, хотелось бы, чтобы на позиции Бэйлена наигрывался свой человек. Но если руководство «Динамо» видит выход в том, чтобы натурализовать Бэйлена и это принесет пользу как клубу, так и сборной, то хорошо.

У вас не складывается впечатление, что «Динамо» движется к повальной натурализации всех легионеров, и через пару сезонов в клубе вполне может быть 20 североамериканцев с белорусскими паспортами? Может, стоит просто отменить лимит на легионеров именно в «Динамо»?

Вадим Кнырко:

Владимир Петрович Бережков предельно четко выразился, что он против повальной паспортизации легионеров. То есть, наверное, больше не будет паспортов. Потому что, вполне вероятно, что за Бэйленом вполне могли дать паспорт тому же самому Щехуре, тому же самому Веске, которые не заиграны за свои сборные, за североамериканские. Но, как видим, им спорта не давали, значит, скорее всего, цели проводить массовую паспортизацию в «Динамо» нет.

Вадим, выступление «Гомеля» в чемпионате Беларуси удивляет в последних матчах?

Вадим Кнырко:

Я вообще не удивлен. Летом я думал, что «Гомель» будет главным фаворитом нашего внутреннего первенства, потому что «Гомель» – единственная команда, которая сохранила костяк после прошлого довольно успешного сезона, когда гомельчане стали бронзовыми призерами. Сейчас же, да, старт сезона не задался у команды, сменился тренер (ушел опытнейший Валерий Геннадьевич Воронин, пришел не менее опытный уже Александр Леонидович Андриевский), и, как видим, команда идет. И я уверен, что «рыси» вместе со своим главным тренером будут грызть и царапаться до конца. Я думаю, что они – одни из главных фаворитов этого сезона. Наряду с «Шахтером», наверное.

Вадим, соперники «Немана» не кажутся сложными? Одолеет он их?

Вадим Кнырко:

«Неману» будет очень сложно на Континентальном кубке. Просто взглянув на ростер соперников, можно прийти к такому выводу.

«Белфаст». Хоть и британская команда (казалось бы, там футбол должен быть), но хоккейная команда, в которой играет много североамериканцев, тренер североамериканец. Я думаю, это будет непростое испытание для «Немана».

«Санок». Команда, которая трепала и в прошлые годы нервы белорусским командам.

«Анже». Это хозяева. Я думаю, тоже непросто будет.

Единственный такой смягчающий момент для «Немана», что выходят в Суперфинал две команды. Я думаю, что в топ-два «Неман» способен пробиться.