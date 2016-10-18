ХК «Динамо-Минск» в очередном туре КХЛ в Сочи уступил в овертайме хозяевам льда – 2:1

Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело четвертый кряду выездной матч регулярного чемпионата КХЛ. В Сочи «зубры» встречались с самой южной командой Лиги.

Поединок получился не слишком зрелищным. В основное время была зафиксирована ничья – 1:1 (у нас отличился Павлович), а в овертайме забросили хозяева льда. 2:1 – победа «Сочи».

В этой выездной серии «зубры» потерпели три поражения в четырех матчах. «Динамо» возвращается домой и уже в среду встретится на «Минск-Арене» со «Спартаком», сообщили в программе «СТВ-Спорт».