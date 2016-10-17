ГК «СКА-Минск» пробился в третий раунд квалификации Кубка ЕГФ, обыграв австрийский «Хард»

Новости Беларуси. Минский СКА пробился в третий раунд квалификации Кубка ЕГФ. В ответном матче команде Игоря Папруги удалось отыграть пассив в три мяча и решить задачу отбора в следующий раунд.

Соперник, австрийский «Хард», в прошлом году не сумел показать ничего в противостоянии с «армейцами». Однако на этот раз оппонент предстал совсем иной командой и квалификационная дуэль получилась для минчан намного более сложной. Неделей ранее на выезде СКА проиграл с отставанием в три мяча, и подготовка к ответной дуэли «армейцев» ждала напряженная, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вадим Гайдученко, игрок ГК «СКА-Минск»:

Эту неделю мы очень сильно отпахали, буквально прилетев из Харда, не было ни для отдыха. Сразу на тренировки. Утром мы уже бежали кросс, минус четыре, дождь. Поэтому мы очень сильно подготовились, доверились полностью тренеру и результат, можно так сказать, закономерен.

Устраивающую их разницу в счете «армейцы» оформили еще до перерыва, а во второй половине лишь увеличили отрыв. Итоговая победа СКА – 41:35. Минчане снова оставили ни с чем «Хард», а сами уверенно проследовали в третий раунд квалификации.