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Чемпион Беларуси «Лидсельмаш» завершил выступление в кубке УЕФА по мини-футболу

17 октября 2016 17:19
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Новости Беларуси. Чемпион Беларуси «Лидсельмаш» завершил выступление в кубке УЕФА по мини-футболу. В третьем матче основного раунда соревнований команда под руководством Виктора Тарчило встречалась с игроками сербского «Экономаца» из города Крагуевац. Только победа позволяла лидчанам выйти в следующий этап турнира. Увы, одолеть соперников на их площадке не удалось. Белорусы проиграли со счетом 0:1.

Ранее «Лидсельмаш» добился победы над чемпионом Греции, а затем уступил лучшей команде Хорватии. В итоге наш клуб занял третье место в группе и в элитный раунд не прошел, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол Беларуси

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