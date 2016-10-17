Новости Беларуси. Чемпион Беларуси «Лидсельмаш» завершил выступление в кубке УЕФА по мини-футболу. В третьем матче основного раунда соревнований команда под руководством Виктора Тарчило встречалась с игроками сербского «Экономаца» из города Крагуевац. Только победа позволяла лидчанам выйти в следующий этап турнира. Увы, одолеть соперников на их площадке не удалось. Белорусы проиграли со счетом 0:1.

Ранее «Лидсельмаш» добился победы над чемпионом Греции, а затем уступил лучшей команде Хорватии. В итоге наш клуб занял третье место в группе и в элитный раунд не прошел, сообщили в программе «СТВ-Спорт».