БК «Цмоки» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл саратовский «Автодор» – 89:83

Новости Беларуси. Второй матч и первая победа. Баскетбольный клуб «Цмоки» отпраздновал викторию в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. После поражения в дебютном матче банковского турнира накануне парни Игоря Грищука принимали саратовский «Автодор». Команда раньше регулярно попадала в число участников плей-офф. Нынешний же сезон пока складывается для россиян не слишком удачно: поражение от «Астаны» и тяжелая победа над «Нижним Новгородом».

В Минск «Автодор» ехал за победой и первая половина складывалась для гостей очень удачно. На большой перерыв «Цмоки» уходили с пассивом в 9 очков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лаймонас Киселиус, игрок БК «Цмоки» (Минск):

Мы в первой половине не попали ничего. Во второй начали попадать. И, видите, игра стала легче. Когда играем как команда, когда делимся мячом, можем быть хорошей командой.

После антракта хозяева сравняли цифры на табло, а затем и вышли вперед. Концовка получилась напряженной и нервной. Болельщики наверняка опасались – «драконы» частенько проигрывают матчи именно на флажке. Однако на этот раз команда показала характер. 89:83 – итоговая победа «Цмоков». Лаймонас Киселиус стал самым результативным на паркете, набросав в чужое кольцо 22 очка.