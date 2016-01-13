ХК «Динамо-Минск» потерпел разгромное поражение в Магниторске от «Металлурга» в рамках чемпионата КХЛ – 5:1

Новости России. 13 января в Магнитогорске началась очередная выездная серия хоккейного «Динамо» в чемпионате КХЛ. Увы, положительных эмоций визит к местному «Металлургу» «зубрам» не добавил. Они потерпели поражение – 1:5.

Единственным голеадором в составе «бело-синих» стал Евгений Лисовец. Что касается хозяев площадки, то они добились столь уверенного перевеса только в последней двадцатиминутке, когда огорчили Джеффа Гласса целых три раза.

Следующей остановкой в выездной серии динамовцев станет Уфа, где их проэкзаменует «Салават Юлаев», сообщили в программе «СТВ-Спорт».