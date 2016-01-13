Александр Новакович: Возможно, что через год-два к нам приедут марафонцы, которые бегают на коньках по озерам и каналам

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает директор городского центра олимпийского резерва по ледовым дисциплинам Александр Новакович.

Медалями на чемпионате Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье наши спортсмены не порадовали белорусскую публику, однако и в грязь лицом не ударили. Как считаете, это правильная формулировка?

Александр Новакович:

В общем-то, да, выступили в свою силу наши ребята. Я считаю, что это уже немаловажно. Я думаю, это будет трамплином для последующих выступлений. Еще чемпионат мира по отдельным дистанциям. В общем-то, очень серьезная нагрузка на ребят выпала именно во время участия в домашнем чемпионате, видно было, что ответственность на соревнованиях придавливала ребят.

Многоборье, насколько я понимаю, это такой классический вид конькобежного спорта, где надо выступать во всех дисциплинах, быть многостаночником. Грубо говоря, дисциплина для гроссмейстеров.

Александр Новакович:

Совершенно верно. Это наиболее ценное соревнование – классическое многоборье. Я его сравнивал с десятиборьем в легкой атлетике, современным пятиборьем, триатлоном. Это люди, которые на протяжении двух дней выступают на четырех различных (от спринтерских до стайерских) дистанциях. И кто более ровно пройдет эту дистанцию, становится абсолютным чемпионом.

Российский конькобежец Денис Юсков сказал, что его очень порадовала поддержка белорусских трибун в Минске. Он назвал ее сумасшедшей и сказал, что редко где такое можно видеть. Однако на телевизионной картинке почему-то этого не было видно, трибуны были мрачными, было много пустых мест. Так все-таки была поддержка трибун или нет?

Александр Новакович:

Была очень значительная. Я не знаю, в какое время вы видели картинку с трибун, но в начале соревнований, первого дня, и в начале второго стадион был забит полностью, что даже нас удивило. Мы не ожидали, что столько зрителей соберется, потому что даже на трибунах мест не хватало, стояли за трибунами зрители. И поддержка, особенно белорусских и русских спортсменов, была колоссальная.

Показывали не те трибуны, наверное.

Александр Новакович:

Да, наверное, показывали в конце соревнований, когда шли стайерские дисциплины, многие уже уставали. И я хотел бы сказать, что хотят поменять формат соревнований, потому что на длинных дистанциях только специалисты разбираются в определенных тактических моментах, а зрителям немножко утомительно смотреть за «десяткой».

Не совсем понятно, потому что бегут много, сложная система. Побеждает тот, у кого меньше очков набранных, плюсуются, суммируются. Это надо сидеть с бумажкой. Я видел, правда, голландские болельщики, которые приехали к нам, которых было немало, они все сидели с блокнотиками, что-то помечали. Я заглядывал: так шахматный расклад просто. Они понимают это.

Александр Новакович:

Они пишут графики всех спортсменов, как они проходят дистанцию, и потом сравнивают. Сейчас с совершенствованием телевидения гораздо проще: идет онлайн-трансляция и сразу выдается на табло, на картинку телевизионную, каково отставание или преимущество бегущих.

Как вы считаете, белорусский болельщик принял конькобежный спорт, понравился ему, пойдет он?

Александр Новакович:

Очень на это надеюсь. Я еще не успел сегодня посмотреть, было мало времени, но по отзывам любителей, были звонки, благодарили, говорили, что по-новому открылся для них этот вид спорта. И, в общем-то, я очень надеюсь, что он у нас будет получать все большую популярность. Причем сооружение колоссальное, вице-президент курировал наш чемпионат, приезжал и дал высокую оценку. И сказал, что тоже не ожидал, что у нас, оказывается, столько любителей конькобежного спорта.

Пол льду, по овалу «Минск-Арены» бежал и победил знаменитый Свен Крамер. Голландец, неоднократный олимпийский чемпион. Насколько его было мнение, хорош ли лед был на нашем овале, что он сказал про нашу страну, про наш город?

Александр Новакович:

Вообще, на заключительном вручении наград, на банкете, он сказал, что очень рад. Он второй раз (четыре года назад был с командой, готовились летом у нас, был двухнедельный сбор), и он рад снова посетить, ему все очень понравилось. Лед был, правда, он сказал, немножко тяжеловатый. Он отличается от его родного голландского. Поэтому, может быть, он просто не успел к нему приноровиться. Но сам факт, что он восьмой раз стал абсолютным чемпионом Европы, естественно, его порадовало, он остался очень доволен.

А тяжеловатый лед – это как?

Александр Новакович:

Понимаете, к каждому льду нужно прикатываться. Есть разные уровни скольжения, поэтому в Голландии у него одно скольжение, в Минске было другое. Лед был хорошего, отличного качества, но не под его манеру бега, его технику.

Какие-то стандарты льда существуют?

Александр Новакович:

Нет. Каждый каток имеет свой родной лед. Его можно по-разному сварить, это зависит уже от айсмейкеров, от специалистов. Но каждый стадион имеет свой лед. Считается, что на «Минск-Арене» один из самых быстрых льдов в Европе.

Не такой быстрый, как в Канаде.

Александр Новакович:

Там особенность другая. Там просто высокогорные катки. Все мировые рекорды и личные рекорды большинства спортсменов принадлежат именно этим каткам. Ничего удивительного нет. Если бы Минск располагался на высоте больше 1000 метров, я думаю, у нас бы тоже был один из самых быстрых катков.

Вы были судьей на этих соревнованиях. Какова роль арбитра в конькобежном спорте? За чем вы следите?

Александр Новакович:

Наших 40 судей было, мы пригласили в помощь специалистов-судей их Астаны, Коломны, Челябинска, где уже проводились такие чемпионаты. В общем-то, люди опытные. Нашим судьям было, конечно, волнительно – первый раз чемпионат Европы. Что такое судить чемпионат Европы и чемпионат Беларуси – это, как говорят, две большие разницы. Ответственность совершенно другая. Есть очень четко расписанный регламент проведения чемпионата Европы. Там такой талмуд большой, что по каждому пункту, чуть ли не по каждому метру на стадионе все расписано, где, что и как должно быть. Они приезжают накануне, делают обход, сверяют все ли соответствует. И уже сами соревнования протекают: стартер дал старт, побежали к финишу, автоматический финиш показал на выходе результат.

Обиженных спортсменов не было?

Александр Новакович:

Нет. Таких, чтобы сильно обиженных спортсменов, какие-то упреки, нарекания – ничего такого не было. Все сказали, что им очень понравился и сам город, и стадион светлый. Вы слышали, если кто-то смотрел репортаж, знаменитая «уральская молния» Лидия Скобликова дала очень хорошую, серьезную оценку. Ей есть с чем сравнивать – в прошлом году Челябинск принимал такой же чемпионат Европы. Там, конечно, популярность коньков значительно выше, но она сказал, что нам чемпионат даже, наверное, будет получше и поинтереснее, чем год назад в Челябинске.

У меня к вам предложение. Летом в Минске прошел замечательный POLO-Марафон, когда весь город бежал по улицам, было очень зрелищно и красиво. В то же время в Голландии, знаю, есть такая традиция, давно была, когда замерзают реки и полстраны выходит на эти реки в коньках, бегут по всей стране, через города. У них много рек, каналов. Почему бы и нам на Свислочи не сделать каток, пригласить всех, кто способен стоять на коньках, и устроить такой массовый красивый пробег?

Александр Новакович:

Вы мыслите в правильном направлении. Мы пригласили специалистов из Европы, которые приедут и сделают осмотр так называемой трассы по Дроздам, Свислочи. И возможно, что через год-два к нам приедут марафонцы, которые бегают по озерам, по каналам и так далее. Мы их пригласили, они приедут и оценят наши возможности проведения таких интересных соревнований. Кстати, в Голландии, что вы упомянули, когда замерзают, 200-километровая гонка по каналам страны гораздо более популярна, чем чемпионаты мира. Вся Голландия становится, от мала до велика, на коньки. Идут, детей могут в рюкзак садят, с собой рюкзачки, попить, поесть, и преодолеть 200 км для них считается самым престижным. А уже кто становится чемпионом – это национальный герой.

Кстати, то, что вы упомянули POLO-Марафон, я хотел бы сказать, что мы уже пять лет подряд в День города проводим марафонский бег, но на роликовых коньках. В районе улицы Академической есть кольцо, мы нашли. Два года подряд благодаря администрации Партизанского района (она предоставляет нам возможность) приезжают к нам спортсмены с Запада, достаточно человек, участвует Россия, Украина. Популярный, в общем-то, минский марафон на роликовых коньках.