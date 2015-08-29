ХК «Динамо-Минск» 29 августа провел открытую тренировку

Новости Беларуси. 30 августа срывать аплодисменты намерено хоккейное «Динамо». Зубры проведут первый домашний матч в регулярном чемпионате. Болельщики за межсезонье соскучились по хоккею и несомненно жаждут увидеть своих любимцев в деле. Противостоять минчанам будут рижские одноклубники. В предсезонке команды уже встречались в рамках Кубка Латвийских железных дорог. Обе игры минчане проиграли. Завтра, 30 августа, есть возможность исправить ошибки, а для этого, как отметил главный тренер Любомир Покович, нужно не позволить рижским защитникам бросать. Прошедшая 29 августа открытая тренировка показала, что у бело-голубых боевой настрой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».