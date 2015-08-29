Марина Арзамасова принесла Беларуси первое золото на ЧМ-2015 по легкой атлетике

Новости Беларуси. Марина Арзамасова принесла Беларуси первое золото на чемпионате мира по легкой атлетике.

800 метров белорусская спортсменка преодолела за минуту и 58 секунд. В финальном забеге собрались именитые конкурентки. Тем не менее Марина Арзамасова бежала в числе лидеров большую часть дистанции, а за 200 м до финиша предприняла атаку и оторвалась от соперниц, сумев в итоге удержать преимущество. Для сборной Беларуси награда Марины Арзамасовой на чемпионате мира по легкой атлетике в Пекине стала второй в копилке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне бронзовым призером в беге на 100 м с барьерами стала Алина Талай. С медалями чемпионата мира по легкой атлетике в Пекине белорусских спортсменок поздравил президент. Александр Лукашенко отметил, что вся страна с замиранием сердца следила за выступлением Марины Арзамасовой. Она стала лучшей на планете и сегодня весь мир аплодирует ее успеху. Марина еще раз доказала, что белорусская женщина — надежная опора нашего общества, краса и гордость нашей Родины. Глава государства также отметил успешное выступление Алины Талай. Через упорные тренировки и тяжелый труд она целенаправленно шла к этому большому успеху.