ФК «Динамо-Минск» в драматичной борьбе пробился в групповой этап Лиги Европы

Новости Беларуси. Минское «Динамо» пробилось в групповой этап Лиги Европы. Команде из столицы противостояли футболисты из австрийского «Зальцбурга». Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу «бело-синих», но накануне ответный поединок развивался совсем по другому сценарию.

«Зальцбург» прессинговал всю встречу и сумел отыграться. Лишь благодаря Александру Гутору и его сэйвам «Динамо» удалось не пропустить больше двух мячей и в итоге перевести встречу в дополнительное время, а там и в серию пенальти. А в ней все решил Александр Гутор, совершивший в серии три чудесных сэйва. Именно они помогли «Динамо» пройти дальше.

Своих соперников по группе минчане узнают 28 августа. Жеребьевка в данные минуты проходит в Монако, сообщили в программе «СТВ-Спорт».