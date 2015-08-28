Видеофакт: оператор сбил Усейна Болта после финального забега на ЧМ

Новости Китая. Накануне ямайский спортсмен Усэйн Болт стал 10-кратным чемпионом мира в беге на дистанцию 200 метров. Телеоператор, работающий в Пекине на чемпионате мира по легкой атлетике, случайно наехал на сегвее на проходившего мимо трибун после забега Болта.

Со спортсменом все в порядке. Он отшутился по этому поводу, заявив, что «его чуть не убили».