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Видеофакт: оператор сбил Усейна Болта после финального забега на ЧМ

28 августа 2015 13:41
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Новости Китая. Накануне ямайский спортсмен Усэйн Болт стал 10-кратным чемпионом мира в беге на дистанцию 200 метров. Телеоператор, работающий в Пекине на чемпионате мира по легкой атлетике, случайно наехал на сегвее на проходившего мимо трибун после забега Болта.

Видеофакт: оператор сбил Усейна Болта после финального забега на ЧМ-1

Со спортсменом все в порядке. Он отшутился по этому поводу, заявив, что «его чуть не убили».

Видеофакт: оператор сбил Усейна Болта после финального забега на ЧМ-4

Напомним, благодаря потрясающим результатам, которые показал спортсмен на Олимпийских играх в Лондоне, он стал первым бегуном в истории, сумевшим выиграть на дистанциях 100 и 200 метров на двух Играх подряд. Болт отметил, что Олимпиада-2012, помогла стать ему мировой легендой. Больше о спортсмене-легенде здесь

# Фотофакт # Звезды # Усэйн Болт

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