Видеофакт: оператор сбил Усейна Болта после финального забега на ЧМ
Новости Китая. Накануне ямайский спортсмен Усэйн Болт стал 10-кратным чемпионом мира в беге на дистанцию 200 метров. Телеоператор, работающий в Пекине на чемпионате мира по легкой атлетике, случайно наехал на сегвее на проходившего мимо трибун после забега Болта.
Со спортсменом все в порядке. Он отшутился по этому поводу, заявив, что «его чуть не убили».
Напомним, благодаря потрясающим результатам, которые показал спортсмен на Олимпийских играх в Лондоне, он стал первым бегуном в истории, сумевшим выиграть на дистанциях 100 и 200 метров на двух Играх подряд. Болт отметил, что Олимпиада-2012, помогла стать ему мировой легендой. Больше о спортсмене-легенде здесь.