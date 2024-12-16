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Белорусы завоевали золото на международных соревнованиях по пулевой стрельбе

16 декабря 2024 17:30
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Копилка белорусской сборной пополнилась очередной медалью Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе. Турнир, напомним, проходит в Глазове и посвящен памяти Героя Советского Союза Татьяны Барамзиной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы завоевали золото на международных соревнованиях по пулевой стрельбе-1

В упражнении из пневматического пистолета в миксте среди юниоров победу одержал отечественный дуэт. Равных не было – Ладе Короткевич и Николаю Чернухо. В их активе золото. Всего в меткости соревнуются 270 спортсменов из России и Беларуси. Состязания завершатся в среду, 18 декабря.

# Стрельба

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