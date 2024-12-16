Белорусы завоевали золото на международных соревнованиях по пулевой стрельбе

Копилка белорусской сборной пополнилась очередной медалью Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе. Турнир, напомним, проходит в Глазове и посвящен памяти Героя Советского Союза Татьяны Барамзиной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В упражнении из пневматического пистолета в миксте среди юниоров победу одержал отечественный дуэт. Равных не было – Ладе Короткевич и Николаю Чернухо. В их активе золото. Всего в меткости соревнуются 270 спортсменов из России и Беларуси. Состязания завершатся в среду, 18 декабря.