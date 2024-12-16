Сборная Беларуси по хоккею стала серебряным призером Кубка Первого канала

Сборная Беларуси по хоккею второй год кряду стала серебряным призером Кубка Первого канала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир принимал Санкт-Петербург. В заключительном поединке наша команда обыграла сборную мира КХЛ со счетом 6:1. Сборная Россия 25 была сильней команды Казахстана – 3:1. Оформила победу на домашнем турнире. Белорусы заняли второе место, одержав две виктории в трех матчах. Бронза – у команды легионеров КХЛ. Отметим, дружина нашей страны оказалась самой бросающей на этих соревнованиях. За три игры отечественные хоккеисты нанесли 113 бросков. Для сравнения, у россиян – 104 попытки поразить ворота соперников.