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Сборная Беларуси по хоккею стала серебряным призером Кубка Первого канала

16 декабря 2024 12:45
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Сборная Беларуси по хоккею второй год кряду стала серебряным призером Кубка Первого канала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир принимал Санкт-Петербург. В заключительном поединке наша команда обыграла сборную мира КХЛ со счетом 6:1. Сборная Россия 25 была сильней команды Казахстана – 3:1. Оформила победу на домашнем турнире. Белорусы заняли второе место, одержав две виктории в трех матчах. Бронза – у команды легионеров КХЛ. Отметим, дружина нашей страны оказалась самой бросающей на этих соревнованиях. За три игры отечественные хоккеисты нанесли 113 бросков. Для сравнения, у россиян – 104 попытки поразить ворота соперников.

# Хоккей

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