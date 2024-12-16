АХЛ. Результаты белорусских хоккеистов

В Американской хоккейной лиге белорусский вратарь Никита Толопило оформил шатаут во втором матче подряд. Его «Абботсфорд» дома взял верх над «Манитобой» со счетом 4:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Толопило провел на льду 59 минут 50 секунд и отразил все 27 бросков. Наш голкипер был признан второй звездой матча.

Защитники Илья Соловьев и Артем Левшунов также в плюсе – они заработали по ассистентскому баллу. «Калгари» Соловьева в гостях проиграл «Коачелле» 2:4. Илья завершил матч с показателем полезности +1. «Рокфорд» Левшунова на своем льду победил «Милуоки» в серии буллитов – 2:1. Артем 9 раз бросил по воротам и завершил поединок с показателем полезности +1.

Две голевые передачи Андрея Лошко помогли «Ниагаре» в чемпионате юниорской лиги Онтарио победить «Садбери» – 6:3. Белорусский нападающий заработал результативные баллы на 38-й и 58-й минутах. Лошко завершил матч с показателем полезности +1. Результативная серия нашего хоккеиста продлилась до трех поединков.