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«Минск» вышел в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

11 июня 2026 19:13
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11 июня в матче 1/8 финала Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу отечественный клуб «Минск» встречался с венгерским «Бонихадом», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Португалии.

Нашим футболистам удалось добыть заветную путевку в четвертьфинал, но в напряженной борьбе. На старте игры «Минск» забил два мяча, затем венгерская команда разгулялась и четырежды поразила наши ворота. В третьем периоде обе дружины упорно сражались, за минуту до окончания матча «Минск» усилиями Игоря Бриштеля перевел игру в овертайм. А в дополнительное время Олег Гапон забил решающий гол. 

12 июня в четвертьфинале наши футболисты сыграют с победителем пары – итальянский «Экорис Виареджо»/испанский «Кадис».

# Футбол

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