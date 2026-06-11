«Минск» вышел в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

11 июня в матче 1/8 финала Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу отечественный клуб «Минск» встречался с венгерским «Бонихадом», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Португалии.

Нашим футболистам удалось добыть заветную путевку в четвертьфинал, но в напряженной борьбе. На старте игры «Минск» забил два мяча, затем венгерская команда разгулялась и четырежды поразила наши ворота. В третьем периоде обе дружины упорно сражались, за минуту до окончания матча «Минск» усилиями Игоря Бриштеля перевел игру в овертайм. А в дополнительное время Олег Гапон забил решающий гол.