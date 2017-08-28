«Грубые ошибки из ничего»: «Неман» в рамках хоккейной Лиги чемпионов упустил победу над «Цугом» из Швейцарии

Новости Беларуси. В ледовом дворце Гродно накануне также было жарко – «Неман» встречался здесь со швейцарским «Цугом» во втором матче хоккейной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовом периоде на площадке наблюдалась упорная борьба, но буквально на самом его излете гости получили гол в раздевалку от Боярчука. Однако на втором отрезке «Цуг» перехватил инициативу и забросил трижды подряд. К сожалению, спасти положение «Неману» не удалось – команда Сергея Пушкова сократила отставание, но не более.