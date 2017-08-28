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«Грубые ошибки из ничего»: «Неман» в рамках хоккейной Лиги чемпионов упустил победу над «Цугом» из Швейцарии

28 августа 2017 16:40
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Новости Беларуси. В ледовом дворце Гродно накануне также было жарко – «Неман» встречался здесь со швейцарским «Цугом» во втором матче хоккейной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовом периоде на площадке наблюдалась упорная борьба, но буквально на самом его излете гости получили гол в раздевалку от Боярчука. Однако на втором отрезке «Цуг» перехватил инициативу и забросил трижды подряд. К сожалению, спасти положение «Неману» не удалось – команда Сергея Пушкова сократила отставание, но не более.

«Грубые ошибки из ничего»: «Неман» в рамках хоккейной Лиги чемпионов упустил победу над «Цугом» из Швейцарии-1

Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:
Гости сегодня нас переиграли в первом периоде, очень много нам пришлось обороняться. Но я доволен, что неплохо мы сыграли в этим минуты в обороне, удачно реализовали большинство на исходе периода. Но во втором периоде просто грубые ошибки, персональные грубые ошибки, которые, в принципе, не должны были быть, из ничего. Команда такого класса, конечно, сразу наказывает.

# Хоккей Беларуси # Сергей Пушков

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