Прямой эфир

Футболисты БАТЭ неожиданно уступили «Ислочи» и потеряли первую строчку таблицы

20 июня 2022 15:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу завершился 11-й тур, в рамках которого было сыграно восемь противостояний, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты БАТЭ неожиданно уступили «Ислочи» и потеряли первую строчку таблицы-1

Главная неожиданность случилась в Борисове. Один из лидеров – БАТЭ – минимально уступил середняку – «Ислочи» – 0:1. Поражение отрицательно сказалось на турнирном положении борисовчан. Они потеряли первую строчку, ее теперь занимает «Энергетик-БГУ». Минская дружина набрала неплохой ход и побеждает четыре встречи подряд. Сейчас отрыв от БАТЭ – два очка, однако у желто-синих есть одна игра в запасе.

Футболисты БАТЭ неожиданно уступили «Ислочи» и потеряли первую строчку таблицы-4

«Динамо-Минск» сыграл вничью со «Слуцком», а «Шахтер» минимально обыграл «Арсенал».

12-й тур стартует 25 июня.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Одолел Эмиля Руусувуори. Илья Ивашко – в 1/8 теннисного турнира в Испании
20 июня 2022 14:11

Одолел Эмиля Руусувуори. Илья Ивашко – в 1/8 теннисного турнира в Испании

Кубок Сириуса. Сборная Беларуси U-16 по хоккею уступила команде Санкт-Петербурга
20 июня 2022 14:09

Кубок Сириуса. Сборная Беларуси U-16 по хоккею уступила команде Санкт-Петербурга

ЧБ по футболу. Итоги матча «Славии» и «Минска»
20 июня 2022 10:31

ЧБ по футболу. Итоги матча «Славии» и «Минска»