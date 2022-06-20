Футболисты БАТЭ неожиданно уступили «Ислочи» и потеряли первую строчку таблицы

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу завершился 11-й тур, в рамках которого было сыграно восемь противостояний, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главная неожиданность случилась в Борисове. Один из лидеров – БАТЭ – минимально уступил середняку – «Ислочи» – 0:1. Поражение отрицательно сказалось на турнирном положении борисовчан. Они потеряли первую строчку, ее теперь занимает «Энергетик-БГУ». Минская дружина набрала неплохой ход и побеждает четыре встречи подряд. Сейчас отрыв от БАТЭ – два очка, однако у желто-синих есть одна игра в запасе.